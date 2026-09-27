रामगंगा बांध का जलस्तर बढ़ा; यूपी के सात जिलों पर मंडराया खतरा, बरसात न थमीं तो खाली करने का भी नहीं मिलेगा समय

जागरण संवाददाता, बिजनौर। लगातार हो रही बरसात के कारण कालागढ़ स्थित रामगंगा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बांध मंडल के अधीक्षण अभियंता ने बांध क्षेत्र के सभी सात जनपदों के डीएम को पत्र भेज अलर्ट जारी किया है। जलाश्य का जलस्तर 364 मीटर से अधिक होने पर जल निकासी की जाएगी। ऐसे में बांध से जुड़ी नहर व नदियों में बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है।

कालागढ़ क्षेत्र स्थित रामगंगा जलाश्य का जलस्तर 358.530 तक पहुंच चुका है। निर्देशों के अनुसार जलाश्य 30 सितंबर तक जलाशय का जलस्तर 364 मीटर तक भरा जाना प्रस्तावित है। इसके बाद जलाश्य का जलस्तर 364 मीटर से अधिक होने जल निकासी की जाएगी। उधर, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले चार-पांच दिन में रामगंगा जलाश्य कैचमेंट क्षेत्र व पहाडी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है और तेजी जलाय का जलस्तर बढ़ने की आशंका है।