Bijnor: सांसद लिखी थार ने मारी टक्कर, गर्भवती व बेटे की मौत, ग्रामीणों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंपा

लोगों ने बताया कि जिस वक्त गाड़ी पकड़ी गई उसमें सांसद लिखा था लेकिन थाने में मौजूद गाड़ी में कहीं सांसद लिखा नजर नहीं आया। गाड़ी में सवार लोग कोटद्वार स्थित सिद्धबली मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे। फिरोज पत्नी शमीना दो साल के बेटे आमिर और सात महीने के बेटे अदनान के साथ जा रहा था। बिजनौर-नजीबाबाद हाईवे पर पीछे से आई थार गाड़ी ने टक्कर मार दी।

Bijnor: सांसद लिखी थार ने मारी टक्कर, गर्भवती व बेटे की मौत

Your browser does not support the audio element.