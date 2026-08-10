पीएम मोदी ने कर दी तारीफ तो प्रसिद्ध हो गई विदुर हर्बल चाय, बड़े कारोबारी भी दिखा रहे दिलचस्पी

जागरण संवाददाता, बिजनौर। किसी के मुंह से निकले तारीफ के दो बोल सबको अच्छे लगते हैं। सोचो अगर प्रधानमंत्री किसी कर प्रशंसा कर दें तो क्या होता होगा? बिजनौर को गांव लक्खीवाला में विदुर प्रेरणा स्वेदशी हर्बल टी समूह द्वारा बनाई जा रही विदुर हर्बल टी का नाम प्रधानमंत्री के मन की की बात कार्यक्रम में आते ही चाय पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई है।

उसी दिन से चाय की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए ऑर्डर आने लगे हैं। जहां पूरे महीने में चाय के एक हजार पैकेट मुश्किल से बिकते थे, वहीं दस दिन में ही 350 से अधिक पैकेट केवल सैंपल के लिए जा चुके हैं। अधिकारी भी विदुर हर्बल टी पीने लगे हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो कुछ ही दिन में समूह को देश भर से ऑर्डर मिलने लगेंगे।

प्रधामंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी का नाम आते ही गांव लक्खीवाला का हर्बल टी स्वयं सहायता समूह देश-दुनिया में चर्चा में आ गया। समूह की महिलाओं द्वारा औषधीय गुण वाले खाद्य पदार्थाें व लेमर ग्रास को मिलाकर देशी हर्बल टी बनाई जा रही है।

इसकी 100 ग्राम के पैकेट का थोक दाम 300 रुपये है। अब तक समूह द्वारा महीने भर में एक हजार तक ही पैकेट बनाए जा रहे थे। समूह की महिलाएं इसमें भी खुश थीं, लेकिन सभी अपने अपने काम को और आगे ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं।

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महिलाएं अपने उत्पाद को आनलाइन बेच रहीं थीं। उन्होंने इसके लिए इंडिया मार्ट में देशी चाय को रजिस्टर्ड करा रखा है। लेकिन प्रधामंत्री के मन की बात कार्यक्रम में नाम आते ही महिलाओं के लिए एकदम से सब कुछ बदल गया है।

महीने भर में हजार पैकेट तक ही बना रही महिलाओं के चाय की मांग अब देशभर से आ रही है। बड़े कारोबारी भी चाय की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए महिलाओं को फोन कर रहे हैं। 350 से अधिक पैकेट सैंपल के नाम पर देश भर में भेजे जा चुके हैं।