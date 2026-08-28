पानीपत-खटीमा हाईवे: डेहरी टोल प्लाजा पर जेब होगी हल्की, जानें गाड़ियों के लिए नई रेट लिस्ट और छूट

जागरण संवाददाता, बिजनौर। पानीपत-खटीमा हाईवे पर स्थित गांव डेहरी पर टोल प्लाजा बनाया गया है। पिछले काफी समय से टोल पर वसूली की तैयारी की जा रही थी। लेकिन कार्य पूरा न हाेने के कारण टोल वसूली का कार्य शुरू नहीं हो सका था। अब एनएचएआई ने यहां टोल वसूली की तैयारी शुरू कर दी है।

जारी अधिसूचना के अनुसार शुक्रवार की सुबह आठ बजे से टोल की वसूली शुरू की जानी थी, लेकिन अभी कुछ कार्य अधूरे हैं। जिस कारण अब एक सितंबर से वाहनों से टोल की वसूली शुरू हो गई। कार सहित हल्के वाहनों से एकल यात्रा के रूप में 30 रुपये शुल्क लिया जाएगा, जबकि पूरे माह का शुल्क 1,070 रुपये होगा।

ऐसे ही वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टोल प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर पंजीकृत गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए मासिक पास के लिए 360 रुपये शुल्क निर्धाारित किया गया है। जनपद वासियों को कार के लिए देना होगा 15 रुपये का शुल्क बिजनौर में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए एकल यात्रा शुल्क भी निर्धारित किया है। जिसमें कार व हल्के वाहन के लिए 15 रुपये देने होंगे। जबकि हल्के मालवाहक, मिनी बस आदि के लिए 25 रुपये और बस व ट्रक आदि के लिए 55 रुपये शुल्क देना होगा। ऐसे ही वाणिज्यिक वाहन (तीन धुरी़) के लिए 60 रुपये और भारी सन्निर्माण मशीनरी(चार से छह एक्सनल) के लिए 85 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अधिक बड़े वाहन (सात धुरी से अधिक) के लिए 105 रुपये का वसूल किया जाएगा।