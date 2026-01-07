Indian Railway News: रेलवे ने बदली कई ट्रेनों की टाइमिंग, यात्रा से पहले नोट कर लें डिटेल

संवाद सहयोगी, जागरण बिजनौर। जी हां उत्तर रेलवे मुख्यालय बड़ौदा हाउस ने नजीबाबाद से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया है। रेलवे बोर्ड ने यह बदलाव एक साल बाद किया है। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों का ठहराव दो से पांच मिनट है यानी स्टॉपेज के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता के अनुसार एक जनवरी 2026 से ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। ट्रेन संख्या-15020 टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के नजीबाबाद पहुंचने का समय पहले सुबह 03:05 बजे था, लेकिन अब 03:09 बजे हो गया है।

ट्रेन संख्या-12231 लखनऊ-चंडीगढ़ सुपरफास्ट सुबह 05:34 बजे आती थी, अब यह 05:32 बजे आती है। ट्रेन संख्या-14649 जयनगर से अमृतसर को जाने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या-14673 पहले 07:44 बजे आती थी, अब ये दोनों ही ट्रेनें 07:45 बजे आती हैं।