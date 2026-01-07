Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Indian Railway News: रेलवे ने बदली कई ट्रेनों की टाइमिंग, यात्रा से पहले नोट कर लें डिटेल

    By Anuj Kumar Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 09:30 AM (IST)

    उत्तर रेलवे मुख्यालय ने नजीबाबाद से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। यह परिवर्तन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। रेलवे बोर्ड द्वारा एक स ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण बिजनौर। जी हां उत्तर रेलवे मुख्यालय बड़ौदा हाउस ने नजीबाबाद से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया है। रेलवे बोर्ड ने यह बदलाव एक साल बाद किया है। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों का ठहराव दो से पांच मिनट है यानी स्टॉपेज के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

    उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता के अनुसार एक जनवरी 2026 से ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। ट्रेन संख्या-15020 टनकपुर-देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के नजीबाबाद पहुंचने का समय पहले सुबह 03:05 बजे था, लेकिन अब 03:09 बजे हो गया है।

    ट्रेन संख्या-12231 लखनऊ-चंडीगढ़ सुपरफास्ट सुबह 05:34 बजे आती थी, अब यह 05:32 बजे आती है। ट्रेन संख्या-14649 जयनगर से अमृतसर को जाने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या-14673 पहले 07:44 बजे आती थी, अब ये दोनों ही ट्रेनें 07:45 बजे आती हैं।

    ट्रेन संख्या-14113 सूबेदारगंज-देहरादून लिंक एक्सप्रेस पहले 09:05 बजे आती थी, अब इसका समय 08:42 बजे हो गया है। ट्रेन संख्या-12317 काेलकाता-अमृतसर सुपरफास्ट पहले 09:14 बजे, अब यह 09:12 बजे, ट्रेन संख्या-12092 काठगोदाम-देहरादून नैनी शाताब्दी पहले 09:46 बजे, अब यह 09:41 बजे, ट्रेन संख्या-54443 चंदौसी-ऋषिकेश पैसेंजर पहले सुबह 10:30 बजे, अब यह 10:25 बजे आती है।

    ट्रेन संख्या-14229 प्रयागराज-न्यूऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन पहले 11:49 बजे, अब यह 11:56 बजे आती है। ट्रेन संख्या-15211 दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस पहले शाम 04:55 बजे आती थी, अब यह 04:30 बजे आती है।

    ट्रेन संख्या-14603 सहरसा-अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन पहले शाम 05:10 बजे, अब 04:55 बजे, ट्रेन संख्या-13005 हावड़ा-अमृतसर पंजाब मेल पहले रात 11:32 बजे आती थी, 11:28 बजे आती है।

    यह भी पढ़ें- लोहरदगा-टोरी पैसेंजर ट्रेन सेवा बहाल, जानें नया टाइम-टेबल और यात्रा विवरण