Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तराखंड से सीधे जुड़ेंगे अमरोहा-मुरादाबाद, 98 करोड़ की लागत होगा नहटौर-नौगांवा सड़क का चौड़ीकरण

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:34 PM (IST)

    Bijnor News : नहटौर-नूरपुर-नौगांवा सड़क के 35 किमी हिस्से के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। 98 करोड़ रुपये की लागत से यह सड़क 7 से 10 मीटर चौड़ी होगी। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नहटौर-नूरपुर-नौगांवा सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। नहटौर-नूरपुर और नौगांवा को जोड़ने वाले सड़क के चौड़ीकरण की हरी झंडी मिल गई है। 35 किमी की सड़क दस मीटर की होने जा रही है। 98 करोड़ रुपये की लागत से इसका चौड़ीकरण होगा। मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग की ओर से टेंडर की प्रकिया शुरू की जाएगी।

    नहटौर से नूरपुर होते हुए अमरोहा जिले के नौगांवा कस्बे तक जाने वाली सड़क सात मीटर है। यह उत्तराखंड और अमराेहा-संभल को जोड़ने वाली जिले के मध्य से निकलने वाली महत्वपूर्ण सड़क है। इसका सड़क को दस मीटर करने के लिए गत वित्तीय वर्ष में लोनिवि की ओर से प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया था। अब इस सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। नहटौर से नूरपुर हाेते हुए नौगांवा तक जाने वाले 35 किलोमीटर की सड़क 98 करोड़ की लागत से बनेगी।

    लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मिली अनुमति

    लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यालय से अनुमति मिल गई है। अब विभाग ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हेमंत प्रताप सिंह ने बताया कि सड़क को मंजूरी मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होे के बाद अप्रैल माह में निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

    उत्तराखंड से सीधे जुड़ेंगे अमरोहा और मुरादाबाद

    इस सड़क के चौड़ीकरण राहगीरों को काफी लाभ मिलेगा। हरिद्वार और रुड़की आने-जाने वालों के लिए यह मार्ग मुफीद है। संभल से नौगांवा होते हुए नूरपुर, नहटौर से बाया कोतवाली देहात से सीधे हरिद्वार जाने वाले फोरलेन पर पहुंच जाऐंगे। नहटौर से किरतपुर- मंडावर होते हुए रुड़की के लिए जा सकते हैं। पहले हरिद्वार से अमरोहा जाने वाले वाहनो कों बिजनौर या धामपुर होते हुए जाना पड़ता था। सड़क के निर्माण से इन मार्गों पर वाहनों का दवाब कम होगा। साथ ही नहटौर, नूरपुर और नौगांवा के बीच जाम की स्थिति से राहत मिलेगी।