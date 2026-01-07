उत्तराखंड से सीधे जुड़ेंगे अमरोहा-मुरादाबाद, 98 करोड़ की लागत होगा नहटौर-नौगांवा सड़क का चौड़ीकरण

जागरण संवाददाता, बिजनौर। नहटौर-नूरपुर और नौगांवा को जोड़ने वाले सड़क के चौड़ीकरण की हरी झंडी मिल गई है। 35 किमी की सड़क दस मीटर की होने जा रही है। 98 करोड़ रुपये की लागत से इसका चौड़ीकरण होगा। मंजूरी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग की ओर से टेंडर की प्रकिया शुरू की जाएगी।

नहटौर से नूरपुर होते हुए अमरोहा जिले के नौगांवा कस्बे तक जाने वाली सड़क सात मीटर है। यह उत्तराखंड और अमराेहा-संभल को जोड़ने वाली जिले के मध्य से निकलने वाली महत्वपूर्ण सड़क है। इसका सड़क को दस मीटर करने के लिए गत वित्तीय वर्ष में लोनिवि की ओर से प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया था। अब इस सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। नहटौर से नूरपुर हाेते हुए नौगांवा तक जाने वाले 35 किलोमीटर की सड़क 98 करोड़ की लागत से बनेगी।

लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मिली अनुमति लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यालय से अनुमति मिल गई है। अब विभाग ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हेमंत प्रताप सिंह ने बताया कि सड़क को मंजूरी मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होे के बाद अप्रैल माह में निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।