Bijnor News: बहन से प्रेम संबंध पर दोस्त की हत्या, मारकर मालन नदी के गड्ढे में दबाया, ढाई महीने बाद मिला कंकाल

Bijnor News लापता युवक की हत्या कर दी गई। ये खुलासा जब हुआ तो सभी हैरान रह गए। आरोपित की बहन से युवक का संबंध था जिसके चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपितों ने मालन नदी में शव दबाया। पुलिस ने दो आरोपितों की निशानदेही पर कंकाल बरामद किया है। एक लंबे समय से पुलिस युवक की तलाश कर रही थी।

Bijnor News: लापता युवक की हत्या, मालन नदी में दबाया था शव

बिजनौर, जागरण संवाददाता। ढाई महीने से लापता युवक की हत्या कर दी गई है। मालन नदी में दबा शव कंकाल की स्थिति में बरामद कर लिया है। युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में लाठी-डंडों से पीटकर की गई थी। पुलिस ने युवती के भाई और एक साथी को हिरासत में ले लिया है। 12 अप्रैल से लापता था युवक मंडावर थाना क्षेत्र के गांव रावली निवासी सौरभ पुत्र श्रवण सिंह 12 अप्रैल से लापता हो गया था। मंडावर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस की तलाश में जुटी थी। जांच के बाद पुलिस ने गांव के ही एक युवक भूरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो घटना का राज खुल गया। पुलिस ने उसके एक दोस्त भोला को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दोनों आरोपितों ने बताया कि पहले वे सौरभ उसे घर से बुलाकर ले गए। मालन नदी के पास लाठी-डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। शव को बोरी में भरकर मालन नदी में दबा दिया था। कंकाल की हालत में बरामद किया शव पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर गड्ढे से दबा शव कंकाल की हालत में बरामद कर लिया है। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि सौरभ का एक आरोपित की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

