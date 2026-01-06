Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मंडावर चेयरमैन पर दुष्कर्म का आरोप, एसपी से न्याय की मांग

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:10 AM (IST)

    निकाह का वायदा कर शोषण करने का आरोप ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मंडावर चेयरमैन पर दुष्कर्म का आरोप, एसपी से न्याय की मांग

    जागरण संवाददाता, बिजनौर : मंडावर नगर पंचायत के चेयरमैन पर निकाय क्षेत्र निवासी एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर एसपी से शिकायत की है। महिला का आरोप है कि चेयरमैन ने कोरोना काल में उनसे निकाह करने का वायदा कर उनके साथ लगातार दुष्कर्म किया। उधर, चेयरमैन ने आरोपों को निराधार बताया है।

    एक महिला ने सोमवार को एसपी कार्यालय में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह गरीब परिवार से है। मंडावर नगर पंचायत के चेयरमैन की पत्नी का निधन कोरोना काल में हो गया था, जिसके बाद वह उसके संपर्क में आए। चेयरमैन पर आरोप है कि उन्होंने निकाह का आश्वासन दिया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपित चेयरमैन ने दो साल में उनका यौन शोषण किया। अब आरोपित ने उनके साथ बातचीत बंद कर दी और धमकी भी दी। कई बार चेयरमैन से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने दूरी बना ली। उधर, प्रकरण में मंडावर नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद आसिफ उर्फ शान ने बताया कि वह शिकायत करने वाली महिला से कभी नहीं मिले और न ही उन्हें जानते हैं। उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। साजिश के तहत इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। एसपी अभिषेक झा ने जांच के आदेश दिए हैं।