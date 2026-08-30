भतीजे के साथ खेत पर गए चाचा की मालन नदी में डूबने से मौत, गोताखोरों को कड़ी मशक्कत के बाद मिला शव

संवाद सूत्र, बेगावाला (बिजनौर)। कण्व आश्रम के पास भतीजे के साथ खेत गए एक व्यक्ति की मालन नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक घंटे बाद व्यक्ति का शव बरामद हो सका। स्वजन शव को घर ले गए। सूचना पर पुलिस व एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी।

मंडवार थाने के ग्राम ब्रह्मपुरी निवासी 46 वर्षीय मंजीत पुत्र बलदेव सिंह के कण्व आश्रम मालन नदी के उस पार खेत हैं। रविवार दोपहर मंजीत अपने भतीजे जगजीवन उर्फ जीवन के साथ तटबंध से नाव में बैठकर मालन नदी पार कर अपने खेत मे गए थे। करीब चार बजे खेत से वापस लौट रहे थे। इस बीच मंजीत ने भतीजे से कहा कि वह खेत मे दरांती भूल गया है। जिस पर वह पानी में नाव से उतर गया और तैरकर खेत की और जाने लगा।