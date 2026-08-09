...और अपने पुराने स्वरूप में आ गई मालन, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

संवाद सूत्र, बेगावाला (बिजनौर)। चार दिन रौद्र रूप दिखाने के बाद मालन की धारा अपने पुराने रूप में आ गई है। मालन का पानी रावली शहजादपुर रपटे पर बहना भी बंद हो गया है। हालांकि पानी अभी भी खेतों में भरा हुआ है। मालन का पानी खेतों में आना बंद होने से ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है।

मालन में पहाड़ों पर होने वाली बरसात का पानी आता है। रावली में मालन की धारा गंगा में मिल जाती है। पिछले सप्ताह पहाड़ों पर हुई बरसात से गुरुवार को मालन की धारा उफन गई थी। मालन का पानी आसपास के कई गांवों के खेतों में भर गया था। साथ ही रावली, शहजादपुर, बादशाहपुर, मानशापुर, भोगपुर, दयालवाला आदि दर्जन भर गांवों को मुख्यालय से जोड़ने वाले रावली-शहजादपुर रपटे पर भी मालन का पानी आ गया था।