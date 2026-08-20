बिजनौर के गांवों में आया मालन नदी का पानी, सड़क पर चलने लगी नाव

संवाद सूत्र, बेगावाला (बिजनौर)। पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात से मालन और गंगा लगातार उफान पर हैं। मालन की धारा बार-बार अपना रूख बदल रही है। मालन का पानी हरिद्वार मार्ग से उतरना कम हो गया है लेकिन उसका जोर अब खादर के गांवों की ओर हो गया है।

गांवों में सड़कों पर पानी बह रहा है। वहीं गंगा की धारा भी तेज गति से बह रही है। गंगा की धारा तटबंध पर समंदर की लहरों की तरह टकरा रही है। सिंचाई विभाग की टीम ने मालन और गंगा के तटबंध पर डेरा डाल रखा है।

बुधवार को मालन का पानी हरिद्वार मार्ग पर गांव गजरौलाशिव के सामने आ गया था। सड़क पर डेढ़ से दो फीट पानी आने पर यहां से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था और रूट डायवर्ट किया गया था। रात को यहां से पानी का उतरना कम हो गया। गुरुवार सुबह वाहनों का आवागमन यहां से फिर से शुरू करा दिया गया है। बिजनौर से रावली जाने वाले मार्ग पर गांव ब्रह्मपुरी तक सड़क के दोनों ओर गंगा का खेतों में भरा है।

कई जगह पानी पुलिया के जरिए सड़क पार कर रहा है तो आठ से दस जगह सड़क पर भी पानी उतर रहा है। मालन का पानी बुधवार रात गांव मुजफ्फरपुर केशो, ब्रह़मपुरी, बाखरपुर और रावली नई बस्ती में भी भर गया है। कई घरों में भी मालन का पानी आ गया है। मालन नदी का जल स्तर बढ़ने से गांव मुजफ्फरपुर केशो में ग्रामीण मुख्य सड़क पर नाव चलाकर आवागमन करते दिखे।

रावली-शहजापुद रपटे पर मालन का पानी और बढ़ गया है। यहां पर नाव के जरिए ही लोगों को नदी पार कराई जा रही है। अभी भी हजारों बीघा खेतों में मालन का पानी भरा हुआ है। कई जगह दोपहिया वाहन चालकों को रास्ता पार कराने के लिए नाव के साथ ही ट्रैक्टर ट्राली का सहारा लिया जा रहा है। गंगा में गुरुवार सुबह दस बजे तक 1.30 लाख क्यूसेक पानी बह रहा था जबकि भीमगौड़ा बैराज से 1.11 लाख क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। सिंचाई विभाग की टीम मालन के तटबंध पर तैनात है।