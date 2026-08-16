पागल कुत्ते का आतंक!... जो सामने आया; उसे काटकर किया घायल, आनन-फानन में 15 घायल पहुंचे सीएचसी

संवाद सूत्र, किरतपुर (बिजनौर)। शनिवार की देरशाम मोहल्ला मीठा शहीद और मिर्जापुरा में एक पागल आवारा कुत्ते ने 15 महिला-पुरुष और बच्चों को काट कर घायल कर दिया। हाल यह रहा कि कुत्ते के सामने जो भी आया, उसे काट कर घायल कर दिया। मोहल्लेवासियों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। जिस घर का दरवाजा खुला मिला, आवारा पागल कुत्ता घर मे घुस गया और जो भी सामने मिला काट कर घायल कर दिया।

उधर, देरशाम जब कुत्ते के काटे के घायलों को स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे तो उन्हें वहां कोई स्टॉफ नहीं मिला। जिससे मरीजों में अफरातफरी का माहौल बना रहा। बहुत देर बाद प्रभारी चिकित्साधिकारी डा.ईश्वर आनंद हास्पिटल पहुंचे और घायलों को एआरवी लगाई गई। कुछ मरीज हॉस्पिटल में किसी चिकित्सक के न मिलने पर प्राइवेट एआरवी लगवाकर घर चले गए। गंभीर रूप से घायल आलिनो (7), आदिल (20), नफीस (55), आलिया (11) निवासी गण मोहल्ला मिर्जापुरा, रफीक (3),सुमायला (22), अजमल ( 7), सुरेंदर (40), अमान खान (13)और मिथलेश (35) घायलों को एआरवी वैक्सीन लगाई गई, जबकी आदिल (20) निवासी मोहल्ला मिर्जापुरा की गंभीर हालात को देखते हुए सिरम चढ़ाने के लिए बिजनौर रेफर किया गया। देररात पागल आवारा कुत्ता एक गंदे नाले में मृत पड़ा मिला।

कुत्तों का आतंक

नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र मे आवारा लावारिस कुत्तों का आतंक व्याप्त है। कुत्ते झुंड बनाकर सड़कों पर घूमते हैं तथा बच्चों और महिलाओ को काट कर घायल कर रहे हैं। नगर में सबसे ज्यादा आवारा कुत्तों का आतंक सरकारी हॉस्पिटल, मोहल्ला महाजनान, भूड्डी, अंसारियान, अहमद खैल, लोहारान, कस्सावान आदि मोहल्लों में हैं। यहां कुत्ते झुंड बना कर घूमते हैं, तथा सड़क पर जा रहे बालकों और महिलाओं को काट कर घायल कर रहे हैं।

कुत्तों ने काटकर किया घायल

-मोहल्ला इस्लाम नगर निवासी पांच वर्षाय रुक्किया को घर के बाहर खेलते हुए आवारा कुत्तों के झुंड ने नोचकर घायल कर दिया था। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

-मोहल्ला झंडा निवासी शिविका को घर के बाहर खेलते हुए काट कर घायल किया था।

-मोहल्ला इस्लाम नगर मे आहिल को कुत्तों के झुंड ने नोच कर घायल किया।

-कुत्तों का आतंकमोहल्ला अहमद खैल मे आज़ाद के आठ वर्षाय पुत्र जुएब को कुत्तो ने काट कर किया घायल।

अब तक 280 कुत्तों का बंधयाकरण कराया जा चुका नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी मेघा गुप्ता ने बताया की लावारिस कुत्तों का बंधिया करने का काम समय-समय पर कराया जाता है उन्होंने बताया कि अब तक 280 कुत्तों का बंधयाकरण कराया जा चुका है और जल्दी ही टीम लगा कर कुत्तों का बंधयाकरण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आनंद चेरिटेबिल ट्रेस्ट बिजनौर द्वारा कुत्तों का बंधयाकारण कराया जाता है।