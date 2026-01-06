Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला से मादुरो को उठाया, वैसे यूनुस को ढाका से उठवाए भारत सरकार, ऐसा क्यों बोले डा. तोगड़िया

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:42 PM (IST)

    Bijnor News : अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के संस्थापक डा. प्रवीण तोगड़िया ने बिजनौर में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने भा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पत्रकार वार्ता में विचार व्यक्त करते डा. प्रवीण तोगड़िया। जागरण

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डा. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां ड्रग्स भेजने वाले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पूरी दुनिया के सामने उठवा लिया। भारत को भी सेना भेजकर हिंदुओं पर अत्याचार कराने वाले मोहम्मद यूनुस को ढाका से उठवा लेना चाहिए। भारत की सेना 1971 में बांग्लादेश में जाकर पराक्रम दिख चुकी है और फिर जा सकती है।

    शांतिनगर कालोनी में पत्रकार वार्ता में डा. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश मे बहुसंख्यक होने पर ही हिन्दू सुरक्षित रह सकता है। वे ऐसे कानून बनवाने पर काम कर रहे हैं कि हिन्दू बहुसंख्यक बना रहे। कहा कि अब जिनके दो-तीन बच्चे हैं उनके कोई और बच्चा हो तो उन्हें सरकारी स्कूल में प्रवेश, सरकारी अस्पताल, नौकरी, राशन किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलना चाहिए और उनका वोट देने का अधिकार भी खत्म होना चाहिए।

    कहा कि सहारनपुर, बिजनौर और रामपुर जैसे जिलों में हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है। उन्होंने इस अभियान को हिन्दू ही आगे-सुरक्षित हिन्दू नाम दिया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनके पुराने परिवारिक सम्बन्ध हैं। उम्मीद है कि वे उनकी मांग पर जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी लागू करेंगे।

    उन्होंने कहा कि उन्हें शेख हसीना की नहीं हिंदुओं की चिंता है। कहा कि देश मे 40 करोड़ की आबादी ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज है। वे हर मंगलवार और शनिवार को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोग हिंदुओं के घर जाएंगे और उन्हें स्वस्थ रहने को प्रेरित करेंगे। कहा कि किसानों को फसलों के दाम दिलाने के लिए किसान के लिए 'फसल के दाम अब यहीं हैं हमारे राम' अभियान चलाया जाएगा। साथ ही शिक्षा और महिला सुरक्षा पर भी काम किया जा रहा। दिल्ली दंगे के आरोपितों की जमानत याचिका खारिज होने पर उन्होंने कहा कि वे जेल में ही रहेंगे। प्रेसवार्ता में प्रान्त महामंत्री गौरव राघव, मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष देशराज चौहान, विकास सैनी, विनय चौधरी आदि उपस्थित रहे।