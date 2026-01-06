जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला से मादुरो को उठाया, वैसे यूनुस को ढाका से उठवाए भारत सरकार, ऐसा क्यों बोले डा. तोगड़िया

जागरण संवाददाता, बिजनौर। अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डा. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां ड्रग्स भेजने वाले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पूरी दुनिया के सामने उठवा लिया। भारत को भी सेना भेजकर हिंदुओं पर अत्याचार कराने वाले मोहम्मद यूनुस को ढाका से उठवा लेना चाहिए। भारत की सेना 1971 में बांग्लादेश में जाकर पराक्रम दिख चुकी है और फिर जा सकती है।

शांतिनगर कालोनी में पत्रकार वार्ता में डा. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश मे बहुसंख्यक होने पर ही हिन्दू सुरक्षित रह सकता है। वे ऐसे कानून बनवाने पर काम कर रहे हैं कि हिन्दू बहुसंख्यक बना रहे। कहा कि अब जिनके दो-तीन बच्चे हैं उनके कोई और बच्चा हो तो उन्हें सरकारी स्कूल में प्रवेश, सरकारी अस्पताल, नौकरी, राशन किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलना चाहिए और उनका वोट देने का अधिकार भी खत्म होना चाहिए।

कहा कि सहारनपुर, बिजनौर और रामपुर जैसे जिलों में हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है। उन्होंने इस अभियान को हिन्दू ही आगे-सुरक्षित हिन्दू नाम दिया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनके पुराने परिवारिक सम्बन्ध हैं। उम्मीद है कि वे उनकी मांग पर जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी लागू करेंगे।