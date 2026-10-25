आखिर, पिंजरे में फंस ही गया गुलदार, तीन माह से की जा रही थी निगरानी व कांबिंग, ग्रामीणों में पसरा था खौफ

संवाद सहयोगी, जागरण. नजीबाबाद (बिजनौर)। गांव खुशहालपुर मड़का में गुलदार पिंजरे में फंस गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लगभग तीन माह से ग्रामीण गुलदार की दहशत से परेशान थे।

रविवार की सुबह ग्राम खुशहालपुर मड़का में गुलदार पिंजरे में फंस गया। ग्राम प्रधान नंदिनी राजपूत के पति हिमांशु राजपूत ने इसकी सूचना सामाजिक वानिकी वन प्रभाग नजीबाबाद के अधिकारियों को दी। ग्रामीणों के अनुसार, दो दिन पहले ही पास के ही खेत में गुलदार ने एक माह के बच्चे को शिकार बना लिया था। इसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना था।