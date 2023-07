Bijnor: खेत में काम कर रही महिला की गुलदार ने ली जान, पिछले 7 महीनों में 10 बने शिकार

Bijnaur उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मखवाड़ा गांव में खेत में काम कर रही एक महिला को गुलदार ने मार डाला। पिछले 7 महीनों में यह दसवी घटना है। वन विभाग ने गुलदार को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर टीम नाकाम रही। वहीं ग्रामीणों ने घटना को लेकर वन विभाग को जिम्मेदार बनाया है। वहीं विभाग ने महिला के परिजनों को मुआवजा देने की बात भी कही है।

Bijnor: खेत में काम कर रही महिला की गुलदार ने ली जान

Your browser does not support the audio element.

HighLights गुलदार ने खेत में काम कर रही महिला को मार डाला, जनवरी से अब तक दस की जान ली जान वन टीम ने कॉम्बिंग की, ड्रोन उड़ाया पर नहीं लगा गुलदार का पता वन विभाग ने दिया मुआवजे का आश्वासन

संवाद सूत्र, कोतवाली देहात (बिजनौर)। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के मखवाड़ा गांव में खेत जा रही एक महिला को गुलदार ने मार डाला। वन विभाग ने गुलदार का पता लगाने के लिए कॉम्बिंग गश्त भी किया, लेकिन जानवर का कोई पता नहीं चला। गुलदार द्वारा क्षेत्र में इंसानी जान लेने की जनवरी से लेकर अब तक की यह दसवीं घटना है। गांव मखवाड़ा निवासी 50 वर्षीय गुड्डी देवी पत्नी धर्मवीर सिंह सोमवार दोपहर लगभग एक बजे मुस्तकीम व साजिद के खेत में धान की रोपाई के लिए अकेले पौध उखाड़ रही थी। परिजन लगभग पांच सौ मीटर की दूरी पर दूसरे खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। गुड्डी देवी दोपहर में जब घर नहीं पहुंचीं तो उनका बेटा राहुल मां को देखने और धान के पौधे लेने के लिए खेत पर पहुंचा, जहां उसने खून से लथपथ एक शव पड़ा देखा। खून से लथपथ झाड़ी में पड़ा मिला शव राहुल शोर मचाता हुआ गांव की ओर भागा। जिसके बाद परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने खेत से लगभग 30 मीटर दूर अलावलपुर नहर की झाड़ी में गुड्डी देवी का शव पड़ा देखा। मृतका के गले पर गहरे खरोंच के निशान थे। जानकारी के मुताबिक, गुलदार ने गुड्डी देवी की हत्या खेत में की, जिसके बाद वह उसका शव खींचकर ले गया। मौके पर पहुंची वन टीम घटना के बाद हल्का इंचार्ज जितेंद्र कुमार तोमर, रेंजर संदीप शर्मा, डिप्टी रेंजर हरगोविंद, नायब तहसीलदार राजकुमार, वन दारोगा नीतीश कुमार और मदनपाल कांस्टेबल सचिन पवार, कांस्टेबल अंकुर मान, हल्का लेखपाल महेश कुमार आदि मौके पर पहुंचे। मुआवजे का दिया आश्वासन वन क्षेत्राधिकारी और नायब तहसीलदार ने महिला के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने के अलावा पिंजरा व कैमरे लगवाने का आश्वासन दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, एसडीओ ज्ञान सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र में कॉम्बिंग की गई तथा ड्रोन कैमरा से भी तलाश की गई। वहीं, घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते गुलदार ने महिला पर हमला किया। ट्रैंकुलाइज की मिली अनुमति गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगा दिए गए हैं। ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने के लिए भी अनुमति मिल गई है। -अरुण कुमार सिंह, डीएफओ।

Edited By: Jagran News Network