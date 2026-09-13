बिजनौर में काकरान खाप का बड़ा फैसला : मृत्युभोज पर रोक व दहेज प्रथा समाप्ति का निर्णय

जागरण संवाददाता, बिजनौर। काकरान खाप की पंचायत में मृत्युभोज पर रोक, दहेज प्रथा समाप्त करने सहित कई प्रस्तावों को लागू करने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि कुरीतियों का त्याग करके ही समाज आगे बढ़ता है। काकरान खाप आज समाज की कई कुरीतियों को छोड़ रहा है। महासम्मेलन में देश और समाज के हित में कार्य करने का भी निर्णय लिया गया।

काकरान वाटिका में आयोजित महासम्मेलन में मुख्य अतिथि काकरान खाप चौधरी ओमपाल सिंह काकरान ने कहा कि अब समय बदल रहा है। समाज के जो चलन पहले गलत थे उन्हें अब तक ढोया जा रहा था। अब इन प्रथाओं को बदलने का समय है। कहा कि हर समाज में दहेज प्रथा बढ़ती जा रही है।

दहेज प्रथा को बढ़ावा देने में केवल वर ही नहीं वधू पक्ष भी जिम्मेदार होता है। एक तरह से अधिक आमदनी वाले लड़के के लिए अधिक से अधिक दहेज दहेज देने की बात होती है। संस्कारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को देश और समाज के महापुरुषों के बारे में पता होना चाहिए।

सम्मेलन में मृत्युभोज पर रोक लगाने, दहेज प्रथा खत्म करने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को अपनाने, नशामुक्ति अभियान से जुड़ने, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी में सहायता करने और प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक में थांबेदार भी बनाए गए।