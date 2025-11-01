Language
    किसान के खेत में रातोंरात बना दी मजार, निर्माण को पुराना दिखाने के लिए कर दी रंगाई-पुताई...खूब हुआ हंगामा और यह सब

    By Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:23 PM (IST)

    बिजनौर के अभिपुर गाँव में एक किसान के खेत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रातोंरात मजार बना दी। मजार को पुराना दिखाने के लिए रंगाई-पुताई की गई और पेड़ लगाए गए। ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस ने अवैध निर्माण को हटा दिया और आरोपियों की तलाश जारी है।

    थाना क्षेत्र के गांव अभिपुर में एक किसान के खेत में शुक्रवार की रात बना दी गई मजार को हटाते ग्रामीण व पुलिस। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, नांगल सोती (बिजनौर)। थाना क्षेत्र के ग्राम  अभिपुर  निवासी एक किसान के खेत में शुक्रवार की रात  मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अवैध रूप से मजार का निर्माण  कर दिया गया। आरोपितों ने अवैध निर्माण करने के साथ मजार को  पुराना दिखाने के लिए रातों-रात रंगाई-पुताई कर दी गई  और आसपास  फूल व पीपल का पेड़  भी लगा दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवैध निर्माण को हटाया।

    गांव अभिपुर निवासी नरेश कुमार कोटद्वार में नौकरी करते हैं और स्वजन संग वहीं रहते हैं। वे कभी-कभी गांव भी आते हैं। उनके जंगल स्थित खेत के एक किनारे पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शुक्रवार की रात मजार का अवैध निर्माण कर दिया। आरोपितों ने रात में ही रंगाई-पुताई कर दी और यहां दान पात्र भी रख दिया। साथ ही अवैध निर्माण के ऊपर टिन शेड भी डाल दिया। इसके अलावा कई पौधे भी अवैध निर्माण के आसपास रोपित कर दिया।

    शनिवार की सुबह ग्रामीण जंगल में गए तो अवैध निर्माण को देखकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर कोटद्वार से नरेश भी गांव पहुंचे और सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिस ने हंगामा करते ग्रामीणों को शांत किया और अवैध निर्माण को हटा दिया। शिकायत पर पुलिस अवैध निर्माण करने वाले आरोपितों को तलाश रही है। एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल ने बताया कि अवैध निर्माण को हटा दिया गया है और पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

     