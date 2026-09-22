IAS उमेश प्रताप सिंह बिजनौर के नए DM, जसजीत कौर का हुआ तबादला

जागरण संवाददाता, बिजनौर। शासन ने सोमवार की देर रात जिलाधिकारी बिजनौर का स्थानांतरण कर दिया। बिजनौर की डीएम रही जसजीत कौर ने 18 जनवरी 2025 को बिजनौर का पदभार ग्रहण किया था। उनके कार्यकाल में रावली तटबंध बनाया गया और गंगा किनारे बसे लोगों को पिछले कई सालों से आ रही बाढ़ से मुक्ति मिली।

ऐसे ही जसजीत कौर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम और वोटर मैपिंग के दौरान उत्कृष्ट कार्य व प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। अब उनको प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जिम्मेदारी दी गई है।