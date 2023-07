Bijnor News: गला घाेंटकर पत्नी की हत्या, कत्ल के बाद आरोपित पति ने पुलिस को किया फोन, शराब का आदी है युवक

Bijnor Crime News In Hindi पत्नी की गला घोटकर हत्या करने के बाद आरोपित ने पुलिस को फोन कर कर दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपित को किया गिरफ्तार। शराब पीने का आदी बताया जाता है आरोपित युवक। शराब को लेकर पति और पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। दो दिन पहले ही मायके वाले समझाकर गए थे।

