बिजनौर: भागूवाला टोल प्लाजा पर टैक्स की वसूली शुरू, 20 KM दायरे वालों को मासिक पास, अन्य वाहनों के कितने रुपये लगेंगे?

संवाद सूत्र, बिजनौर। भागूवाला टोल प्लाजा पर सर्वाधिक ओवरसाइज वाहन से सर्वाधिक 885 रुपये तो कार से सबसे कम 135 रुपये टोल वसूला जाएगा। यह धनराशि 24 घंटे के भीतर आवागमन के लिए निर्धारित है।

इसके अलावा 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों के लिए केवल 360 रुपये में मासिक पास बनाया जाएगा, जिससे वे आवागन कर सकते हैं। हालांकि हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया।

भागूवाला टोल प्लाजा पर निर्धारित दरों के अनुसार कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन से एक तरफ यात्रा के लिए 150 रुपये, उसी दिन वापसी यात्रा के लिए 220 रुपये तथा 50 यात्राओं वाले मासिक पास के लिए 3045 रुपये शुल्क निर्धारित है। जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए एक तरफ की यात्रा का शुल्क 45 रुपये रखा गया है।

टोल मैनेजर अमित कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे का काम पूरा हो चुका है, जबकि उत्तराखंड की तरफ वाला हिस्सा अभी तक पूरा नहीं बना है। इसलिए वाहनों से केवल चिड़ियापुर तक का ही टोल वसूला जा रहा है। हाईवे कंप्लीट होने पर शुल्क में बढ़ोतरी की जाएगी।