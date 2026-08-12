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    स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगामय होगा बिजनौर: महिलाओं ने तैयार किए 7 लाख तिरंगे, अमृत सरोवरों पर भी होगा ध्वजारोहण

    By Ajeet Chaudhary Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 06:50 PM (IST)

    Bijnor News: बिजनौर में स्वतंत्रता दिवस पर सात लाख घरों और प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बनाया है। इस अभि ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. तिरंगे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए।

    2. 409 अमृत सरोवरों पर भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा।

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। स्वतंत्रता दिवस पर जिले के सात लाख मकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहराया जाएगा। घर घर आजादी के तराने गाए जाएंगे। गांवों से लेकर शहरों तक में हर ओर तिरंगा ही तिरंगा नजर आएंगे। स्वतंत्रता दिवस को उत्सव की तरह मनाया जाएगा। जिले में तिरंगा बनाने का काम समूह की महिलाओं ने किया है। इससे समूह की महिलाओं को आमदनी भी होगी। संबंधित विभागों को तिरंगा बनवाने का लक्ष्य दिया गया है।

    देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। अभियान में हर घर, दुकान, स्कूल आदि भवनों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराया गया। सरकार के इस अभियान से जनता भी बड़ी संख्या में जुड़ी और लोगों ने अपने स्तर से दिन भर बाइक रैली आदि निकालीं।

    इसके बाद के वर्षाें में भी कार्यक्रम जारी रहे लेकिन इस बार इसे फिर से स्वतंत्रता दिवस को भव्यता के साथ मनाया जाएगा। जिले में लगभग सात लाख भवनों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया है। विभागों द्वारा तिरंगा वितरित किए जा रहे हैं। समूह की महिलाओं ने तिरंगा बनाए हैं। स्कूलों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विशेष कार्यक्रम किए भी जा रहे हैं।

    अमृत सरोवरों पर होगा ध्वजारोहण

    प्रशासन द्वारा अब तक 409 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। इन अमृत सरोवरों पर ग्रामीणों द्वारा मिलकर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए अमृत सरोवरों के आसपास साफ सफाई करने तथा कार्यक्रम की तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बाकी सार्वजनिक स्थानों पर भी पौधारोपण किया जाएगा।

    खबरें और भी

    पालिका में स्थित भवन

    पालिका क्षेत्र, भवन

    • बिजनौर, 16902
    • हल्दौर, 4568
    • धामपुर, 8083
    • नहटौर, 6500
    • स्योहारा, 6623
    • शेरकोट, 9828
    • अफजलगढ़, 3217
    • अफजलगढ़, 3217
    • नजीबाबाद, 16322
    • किरतपुर, 8694
    • नगीना, 13235
    • नूरपुर, 6134
    • चांदपुर, 10032
    • बढ़ापुर, 4695
    • सहसपुर, 3749
    • झालू, 4052
    • साहनपुर, 3597
    • जलालाबाद, 2850
    • मंडावर, 3050
    • योग, 132131

    ब्लाक में भवन

    ब्लाक क्षेत्र, भवन

    • अफजलगढ़, 48657
    • धामपुर, 51007
    • हल्दौर, 43710
    • जलीलपुर, 53119
    • किरतपुर, 35948
    • कोतवाली, 76300
    • मोहम्मदपुर देवमल, 51871
    • नजीबाबाद, 72193
    • नहटौर, 40948
    • नूरपुर, 58992
    • स्योहारा, 38001
    • योग, 570746

    इन्होंने कहा-

    समूह की महिलाओं ने तिरंगा तैयार कर विभागों को दिए हैं। पांच लाख तिरंगा ग्रामीण समूह की महिलाओं ने बनाए हैं और बाकी शहरी क्षेत्र कीं।
    मनोज वर्मा, उपायुक्त- एनआरएलएम