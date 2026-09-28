शादी के वादे से मुकरा प्रेमी तो उसके घर पहुंच गई प्रेमिका, बिजनौर में हाई-वोल्टेज ड्रामा; पुलिस तक पहुंचा मामला 

संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। चांदपुर क्षेत्र के गांव में उस समय हंगामा खड़ा हाे गया, जब प्रेमिका शादी की मांग करते हुए प्रेमी के घर जा पहुंची। प्रेमी के स्वजन ने उसे समझाया, लेकिन वह शादी की जिद पर अड़ी रही। बाद में प्रेमिका के स्वजन भी वहां पहुंचे तो विवाद बढ़ गया।

पुलिस भी वहां पहुंच गई और दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। काफी प्रयास के बाद प्रेमिका को उसके स्वजन के साथ भेज दिया गया, जबकि प्रेमी को पुलिस ने शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। एक गांव निवासी युवती का गांव के ही दूसरी जाति के युवक से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों बालिग हैं। बताया जाता है कि दोनाें काफी समय से मिलते रहते थे और एक दूसरे से शादी का वादा भी कर रखा था। मामला जब दोनों के स्वजन के पास पहुंचा तो शादी से साफ इनकार कर दिया गया। रविवार देर रात युवती अचानक प्रेमी के घर पहुंच गई और डेरा डाल दिया।

युवक के स्वजन ने उसे समझाया, लेकिन वह उससे शादी की जिद पर अड़ गई। मामला एक ही गांव से जुड़ा होने के चलते युवती के स्वजन भी वहां पहुंच गए। बताया जाता है कि उन्होंने युवती की पिटाई शुरू कर दी। जिसके बाद अन्य ग्रामीण वहां पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई।