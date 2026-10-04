क्या आप जानते हैं गंगा में मिलने वाली डाल्फिन अंधी होती हैं, बिजनौर में खूब अठखेलियां कर रहीं डाल्फिन

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिले में गंगा की धारा में डाल्फिन खूब अठखेलियां करती है। गंगा में अठखेलियां करती डाल्फिन पर्यटकों को रिझा रही हैं। हाल ही में गंगा की धारा में पानी अधिक होने पर डाल्फिन फिर से बैराज तक आती हुई दिख रही हैं। बरसात से पहले पानी उथला होने पर डाल्फिन यहां से दूर चली गई थी। अब पूरे सर्दी डाल्फिन के दर्शन गंगा बैराज पर होते रहेंगे।

उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में गंगा सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है। यहां के गांव सबलगढ़ से गंगा जिले की सीमा में प्रवेश करती है। गंगा में जलीय जीवों की भी कमी नहीं है। गंगा की धारा में मगरमच्छ, घड़ियाल और डाल्फिन भी हैं। डाल्फिन के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा मेरी गंगा मेरी सूंस अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत डाल्फिन की गणना का शुभारंभ भी गंगा बैराज से किया जाता है।

बीते वर्ष डाल्फिन की गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है लेकिन इस समय भी जिले की सीमा में ही दस से 12 जगह पर डाल्फिन की अधिक मूवमेंट देखी जा रही है। वन विभाग द्वारा नदियों किनारे होने वाले सर्च अभियान, कांबिंग आदि में डाल्फिन लगातार दिख रही हैं। बरसात से पहले धारा में पानी कम होने और सिल्ट होने के कारण डाल्फिन गहरे पानी की ओर चली गई थी। गंगा में मिलने वाली डाल्फिन अंधी होती हैं। ये अपने शरीर से निकलने वाली तरंगों के माध्मय से शिकार करती हैं।

गंगा में लगातार प्रजनन भी कर रही हैं डाल्फिन

गंगा में डाल्फिन लगातार प्रजनन भी कर रही हैं। गणना के समय गंगा में डाल्फिन के बच्चे भी मिलते हैं। मादा डाल्फिन का आकार नर से बड़ा होता है। गंगा में डाल्फिन के संरक्षण के लिए मोटर बोट के बजाए बैटरी वाली नाव चलाई जा रही हैं। इनसे अधिक कंपन नहीं होता है और पानी प्रदूषित भी नहीं होता है।

वर्ष 2024 में जिलेवार डाल्फिन की स्थिति

स्थान, जिला, 2020 में, 2023 में, 2024 में

मध्य गंगा बैराज से सिरजेपुर, बिजनौर-मुजफ्फरनगर और मेरठ, 07, 07, 14

सिरजेपुर से खड़कली, बिजनौर-मेरठ, 13, 13, 09

खड़कली से ब्रजघाट, मेरठ-अमरोहा-हापुड़, 11, 05, 06