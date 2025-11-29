Language
    Bijnor Fire News: पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल के घर लगी आग, झुलसने और दम घुटने से मां की मौत

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:00 AM (IST)

    बिजनौर में मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. सीमा विश्वास के घर में आग लगने से उनकी 78 वर्षीय मां अर्चना विश्वास की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में महिला बुरी तरह झुलस गईं और धुएं से बेहोश हो गईं। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. सीमा विश्वास के आवास में शुक्रवार सुबह 11 बजे आग लग गई। आग लगने से प्रिंसिपल की 78 वर्षीय मां झुलसने व धुएं से बेहोश हो गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, यहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शार्ट सर्किट आया है।

    मां के साथ रहती हें प्रिंसिपल

    मंडावर रोड स्थित माडर्न एरा पब्लिक स्कूल परिसर के पिछले हिस्से में प्रिंसिपल डॉ. सीमा विश्वास का आवास है। वह अविवाहित हैं और अपनी 78 वर्षीय मां अर्चना विश्वास के साथ रहती हैं। शुक्रवार सुबह सात बजे डॉ. सीमा स्कूल चली गईं। आवास पर उनकी बीमार मां और देखभाल के लिए घरेलू सहायिका रीता मौजूद थी। करीब 11 बजे कमरे में शार्ट सर्किट से आवास में आग लग गई।

    रीता ने शोर मचाते हुए बुजुर्ग महिला को बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अर्धबेहोशी होने के कारण सफल नहीं हो सकी। चिकित्सक के मुताबिक वृद्धा 40 प्रतिशत तक झुलसी थी। मौत का कारण आग से झुलसने के साथ दम घुटना माना जा रहा है।