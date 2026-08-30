साहूवाला रेंज में हाथी के बच्चे की मौत, छाती पर लगा टस्कर का दांत... बच्चे को बचाने की हाथियों ने खूब की कोशिश

संवाद सूत्र, बढ़ापुर (बिजनौर)। साहूवाला रेंज में हाथी का एक बच्चा तालाब के पास कीचड़ में फंस गया। झुंड के ही बड़े हाथियों ने बच्चे को निकालने की खूब कोशिश की। इस दौरान छाती में टस्कर का दांत लगने से हाथी के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के काफी देर बाद तक हाथियों का झुंड शोर कर वहां मातम करता रहा और बाद में उसे वहीं छोड़कर चला गया। वन विभाग की टीम हाथी के बच्चे का पोस्टमार्टम करा रही है।

शनिवार देररात साहूवाला रेंज में एक तालाब के पास हाथियों की तेज चिंघाड़ने की आवाज आ रही थी। वन विभाग की टीम को लगा कि दो झुंड आपस में लड़ रहे होंगे। रविवार सुबह विभाग की टीम तालाब के पास गई तो वहां हाथी का एक बच्चा मरा पड़ा था। उसकी आयु लगभग एक वर्ष है। उसकी छाती पर चोट का गहरा निशान पाया गया।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हाथी का झुंड तालाब की ओर पानी पीने गया होगा। इस दौरान हाथी का बच्चा कीचड़ में फंस गया होगा। झुंड के बड़े हाथियों ने उसे कीचड़ से निकालने की कोशिश की होगी। झुंड में टस्कर हाथी भी होंगे। इनके लंबे दांत होते हैं। कीचड़ से बाहर निकालने के दौरान टस्कर के दांत बच्चे की छाती पर बार-बार लगे होंगे।