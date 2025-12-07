Language
    तीव्र मोड़ पर अनियंत्रित होकर पुलिया से गिरी बस, 24 यात्री घायल... 12 सवारी हायर सेंटर के लिए रेफर

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:35 PM (IST)

    एक दुखद घटना में एक बस तीव्र मोड़ पर अनियंत्रित होकर पुलिया से गिर गई। इस दुर्घटना में 24 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 12 को गंभीर चोटों के कारण हायर ...और पढ़ें

    Hero Image

    अफजलगढ़ में दुर्घटनास्थल पर खड़ी बस। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, अफजलगढ़ (बिजनौर)। काशीपुर से नगीना जा रही प्राइवेट बस रविवार दोपहर नगर में स्थित टाइल्स एंड मार्बल्स की दुकान के पास पुलिया से नीचे गिर गई। बस पलटने के दौरान यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में 24 यात्री घायल हो गए। राहगीरों व पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा, जहां से गंभीर घायलों को अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। हादसा तीव्र मोड़ पर बस की रफ्तार तेज होने की वजह से हुआ है।

    काशीपुर से 60 यात्री लेकर एक प्राइवेट बस अफजलगढ़ की ओर आ रही थी। जैसे ही रविवार की सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे निजी बस रहमान टाइल्स एंड मार्बल्स की दुकान के नजदीक अफजलगढ़ मोड़ पर नचना नदी की पुलिया पर पहुंची तो अचानक बस अनियंत्रित हो गई। बस गहरे गड्ढे में जा गिरी। बस के गिरते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर एएसपी पूर्वी अमित कुमार श्रीवास्तव, सीओ आलोक सिंह व थाना पुलिस मौके पर पहुंचे।

    बस में सवार 24 घायलों को सीएचसी ले जाया गया, जहां से 12 सवारियों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। स्वजन उन्हें अलग-अलग अस्पताल में ले गए। चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। लोगों का कहना था कि चालक बस को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। कई बार रफ्तार कम करने का सुझाव देने पर भी वह नहीं माना। जब बस अफजलगढ़ मोड़ पर पहुंची तो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई। एएसपी पूर्वी ने बताया कि बस को कब्जे में ले लिया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    ये सवारी हुईं घायल
    बस पलटने के दौरान गांव कासमपुरगढ़ी निवासीगण, सचिन, उसकी पत्नी संगीता, हसन पुत्र महबूब, नाजिया पुत्री इंतजार, तरन्नुम पत्नी इमरान, रोजी पत्नी इरफान, आफरीन पुत्री इरफान, आदिल पुत्र इकरार, साजिया परवीन पत्नी फुरकान, तीन वर्षीय इनाया पुत्री इरफान, अरबीना पत्नी नफीस, रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव बादीगढ़ निवासी प्रतीक पुत्र प्रशांत, अफजलगढ़ निवासी रामकिशन पुत्र नाथू सिंह, हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव नवादा निवासी हर्ष घायल हो गए।

    इनके अलावा अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव आसफाबाद चमन निवासी सात वर्षीय तालिब, गांव मानियावाला निवासी रजिया पत्नी अहमद, धामपुर पक्का बाग निवासी आकिब पुत्र सलीम धामपुर, हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव नवादा निवासी अनीता पत्नी रामकिशन, अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सीरवासुचंद निवासी रिहान पुत्र शहजाद, गांव रायपुर निवासी सानिया पुत्री फिरोज अहमद, गांव मानियावाला निवासी सोफिया पुत्री शाकिर, महजबी पुत्री सईद, रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव हर्रावाला निवासी ज्योति पुत्री शीशराम, कोटद्वार थाना क्षेत्र के गांव कौड़ियां निवासी सुशांत व गांव मानियावाला निवासी मुस्कान घायल हो गए।