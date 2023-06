DJ पर डांस करते युवकों को ताऊ ने रोका तो कर डाली पिटाई, दुल्हन ने शादी से कर दिया इनकार, बैरंग लौट गई बारात

बरात चढ़त के दौरान खाने के पंडाल में लगे म्यूजिक सिस्टम पर बारात में आये आधा दर्जन युवक डांस करने लगे। दुल्हन के ताऊ हरि सिंह ने डांस करने से मना किया तो युवकों ने हरि सिंह को मारना पीटना शुरू कर दिया। मारपीट होती देख बचाव के आए दुल्हन के भाई राजवीर सिंह राजीव कुमार व ग्रामीण हरिशचंद को भी युवकों ने बेल्टों से पीटा और फायरिंग भी की।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

जागरण संवाददाता, बढ़ापुर (बिजनौर): क्षेत्र के गांव इनायतपुर निवासी नत्थू सिंह की पुत्री की बरात बुधवार को थाना मंडावली के गांव शेखुपुरा से आई थी। बरात चढ़त के दौरान खाने के पंडाल में लगे म्यूजिक सिस्टम पर बारात में आये आधा दर्जन युवक डांस करने लगे। दुल्हन के ताऊ हरि सिंह ने डांस करने से मना किया तो युवकों ने हरि सिंह को मारना पीटना शुरू कर दिया। मारपीट होती देख बचाव के आए दुल्हन के भाई राजवीर सिंह, राजीव कुमार व ग्रामीण हरिशचंद को भी युवकों ने बेल्टों से जमकर पीटा और तमंचा से फायर किया। मारपीट में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सीएचसी नगीना में भर्ती कराया। देर शाम चढ़त के बाद दो सगे भाइयों व ताऊ के साथ हुई मारपीट से नाराज दुल्हन ने दूल्हे के साथ फेरे लेने से इनकार कर दिया। बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। उधर पुलिस ने दुल्हन के पिता नत्थू सिंह की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने प्रशांत कुमार पुत्र आनंद सिंह, सुमित उर्फ भोलू पुत्र शूरवीर, प्रिंस पुत्र प्रदीप, नीटू पुत्र यशपाल चौहान निवासी थाना मंडावली व मयंक पुत्र अतुल कुमार निवासी पुरुषोत्तमपुर थाना नजीबाबाद को हिरासत में ले लिया है। थानाध्यक्ष सुदेशपाल सिंह ने बताया कि पांच लोगों को हिरासत में लिया गया हैं सभी आरोपितों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।दूल्हे व दुल्हन पक्षों में अभी समझौते का प्रयास चल रहा है।

