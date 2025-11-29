कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत... कार के पहिए में फंसने पर दूर तक घिसटता चला गया युवक
एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की कार से टक्कर होने के बाद मौत हो गई। टक्कर के बाद युवक कार के पहिए में फंस गया और चालक उसे दूर तक घसीटता ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। रोडवेज बस स्टैंड के पास चर्च के सामने शुक्रवार देररात कार की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बता दें कि टक्कर लगने के बाद युवक कार के अगले पहिए में फंस गया और दस मीटर तक घिसटता चला गया। युवक के बाहर न निकल पाने पर चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। युवक की मौत से स्वजन में कोहराम मचा है। इस समय परिवार में युवक की शादी की बात चल रही थी।
बिजनौर के मुहल्ला खत्रियान निवासी 24 वर्षीय राहुल पुत्र अरुण सैनी डीटीडीसी कोरियर कंपनी में काम करता था। शुक्रवार देर रात वह किसी काम से नुमाइश ग्राउंड के पास आया था। देर रात वह बाइक से घर लौट रहा था कि नुमाइश ग्राउंड व रोडवेज बस स्टैंड रोड पर स्थित चर्च के सामने उसकी बाइक में वैन्यू कार ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद राहुल कार के अगले पहिए में फंस गया।
करीब दस मीटर तक वह कार के साथ घिसटता चला गया। चालक ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। बुरी तरह फंसा होने के चलते राहुल बाहर नहीं निकल सका। शोर मचाने पर चालक कार छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस व स्वजन मौके पर पहुंच गए। राहुल को मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। इस समय परिवार में उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार किसी पुलिसकर्मी के नाम है। पोस्टमार्टम के बाद युवक को गंगा बैराज घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है। मृतक के पिता की तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चालक को चिन्हित किया जा रहा है।
