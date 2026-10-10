दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर ब्रेक लगाएगा बिजनौर, हरियाणा की पराली से बनाया जा रहा बायो पैलेट

जागरण संवाददाता, बिजनौर। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के फैलने की रफ्तार पर जिले से ब्रेक लगाए जा रहे हैं। हरियाणा की पराली से जिले में बायोपैलेट बनाए जा रहे हैं। इस वर्ष भी लगभग एक हजार टन पराली से बायो पैलेट बनाए गए हैं। हरियाणा के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भी पराली व अन्य फसल अवशेष खरीदे जा रहे हैं।

दिल्ली और एनसीआर की हवा की खराब गुणवत्ता को ठीक करना लगातार चुनौती बना हुआ है। एक्यूआई खराब होने का एक कारण हरियाणा के किसानों द्वारा फसल अवशेष विशेष रूप से पराली जलाने को माना जाता है। जिले के रहने वाले तीन दोस्तों अनूप सिंह, पुलकित सिंह व अंकित कुमार ने लगभग चार वर्ष पहले फसल अवशेष से बायो पैलेट बनाना शुरू किया था।

यह एक प्रकार का ईंधन होता है जो फैक्ट्रियों में बॉयलर में काम आता है। यह बायोपैलेट पौलेंड, बेल्जियम आदि देशों में भी जा रहे हैं। पिछले वर्ष इन दोस्तों ने हरियाणा से भी बिचौलियों के जरिए पराली खरीदी थी।

लगभग तीन रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पराली खरीदी गई। पिछले वर्ष उन्होंने 800 टन पराली खरीदी थी। इस वर्ष एक हजार टन से अधिक पराली खरीदी है। यानी जितनी अधिक पराली खरीदी गई उतना ही वायु प्रदूषण कम होगा। साथ ही बायो पैलेट भी ईंधन के रूप में वायु प्रदूषण नहीं करते हैं।

बनाए तीन हजार मीट्रिक टन बायोपैलेट अनूप सिंह, पुलकित सिंह व अंकित कुमार कुमार ने पिछले एक वर्ष में किसानों ने सात हजार टन फसल अवशेष खरीदे हैं। वे खेत से ही 80 पैसे से तीन रुपये प्रति किलोग्राम तक फसल अवशेष खरीदते हैं। फिर इन्हें मशीन से कंप्रेस करके बायो पैलेट बनाते हैं। बायोपैलेट फैक्ट्रियों में कोयले के विकल्प के रूप में प्रयोग होती है। अलग अलग फसल अवशेष के अलग अलग दाम मिलते हैं।