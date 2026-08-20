हिमाचल प्रदेश में दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर, बिजनौर के युवक की मौत; दो की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, बिजनौर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में हणोगी टनल के अंदर गुरुवार की सुबह एक ट्रक मंडी से कुल्लू और दूसरा कुल्लू से मंडी की ओर आ रहा था। तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के चलते दोनों ट्रक आमने-सामने आ गए और जोरदार टक्कर हो गई।

हादसे में चांदपुर तहसील क्षेत्र के गांव पिपली जट निवासी 20 वर्षीय शकील पुत्र अब्दुल करीम की मौत हो गई। शकील बिल्डिंग में लगने वाली खिड़कियों पर कांच लगाने का कार्य करता था। एक माह पहले शकील घर आया था और फिलहाल मंडी में रहकर कार्य कर रहा था।

मृतक युवक के पिता चांदपुर में ई-रिक्शा चलाते हैं। घटना की सूचना से स्वजन में कोहराम मच गया। उधर, चांदपुर क्षेत्र के गांव चैहला निवासी शहजाद भी हादसे में घायल हुआ है और वह भी मंडी में भवन निर्माण का कार्य करता है। इसके अलावा नजीबाबाद के गांव सोहनपुर निवासी शहजाद पुत्र इशरार भी हादसे में घायल हुआ है।

स्वजन के अनुसार वह भी मंडी में ही मजदूरी करता है। घटना की सूचना पर तीनों के स्वजन हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। उधर, हादसे के बाद 108 एंबुलेंस के जरिये घायलों को नगवांई अस्पताल ले जाया गया था।

ट्रक की टक्कर से कार सवार चिकित्सक घायल चांदपुर: गांव गोयली निवासी डा. जहीर के पुत्र डा. शुएब बुधवार सुबह कार से चांदपुर जा रहे थे। चांदपुर के निकट स्थित पेट्रोल के पास सामने आ रहे सीमेंट से लदे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक पलट गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।