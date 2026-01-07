रास्ते में रोक युवक को जूते से पीटा, पकड़वाए पैर, बार-बार थप्पड़ मारे... वीडियो वायरल 

जागरण संवाददाता, बिजनौर। शहर कोतवाली के गांव धोकलपुर के पास बाइक सवार युवक के साथ मारपीट का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को जूते और चप्पल से पीटा जा रहा है। आरोपित बार-बार पुराने विवाद का जिक्र कर मारपीट कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपितों ने पीड़ित से हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए कहा। साथ ही अपने पैर भी पकड़वाए।

मंगलवार देर शाम एक मिनट 36 सेकेंड का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में बाइक सवार युवक को चार युवकों ने रास्ते में रोक रखा है। युवक को रोकने के बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पहले गाली-गलौज करते हुए धमकी दी। फिर पुराने विवाद को लेकर उसको कई थप्पड़ मारे गए। इसके बाद आरोपित ने पीड़ित के सिर से सर्दी से बचाव के लिए लगाया गया कैप उतारकर जूते से उसकी जमकर पिटाई की।

आरोपितों ने कुछ सेकेंड में ही पीड़ित को 20 से अधिक जूते मारे। इसके बाद एक आरोपित फिर से थप्पड़ जड़ता दिख रहा है। पीड़ित युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता रहता है। बताया जा रहा है कि पीड़ित शहर कोतवाली के गांव धौकलपुर का रहने वाला है। आरोपित चार युवक पास के गांव के बताए जा रहे हैं। पीड़ित और आरोपित अलग-अलग बिरादरी के हैं। सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

नोट: इस वीडियो की जागरण पुष्टि नहीं करता है। ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड से मारपीट संवाद सूत्र, जागरण, नहटौर (बिजनौर)। गांव मुस्सेपुर निवासी 50 वर्षीय वीरेश सिंह पुत्र इंदर सिंह थाना नहटौर में होमगार्ड के पद पर तैनात हैं। मंगलवार शाम लगभग छह बजे वह हल्दौर चौराहे पर ड्यूटी समाप्त करके घर बाइक से जा रहे थे। नूरपुर मार्ग पर चांदपुर चुंगी के निकट एक चाय की दुकान पर रुक गया। वहां शराब के नशे में एक युवक आया, वीरेश सिंह से कहासुनी करने लगा।