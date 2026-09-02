बिजनौर में गुलदार के पिंजरे में खुद को बंद कर रहे किशोर, ग्रामीणों की लापरवाही से बढ़ा खतरा

जागरण संवाददाता, बिजनौर। गुलदार इस वर्ष पांच बच्चों की जान ले चुका है इसके बाद भी गांव वाले लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नजीबाबाद के एक गांव का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में गांव के किशोर खुद पिंजरे में बैठकर उसका खटका गिरा रहे हैं। उन्हें मना करने के बजाए कोई गांव वाला ही उनकी वीडियो बना रहा है।

गुलदार पकड़ने के लिए जिले में अलग अलग स्थानों में लगभग 125 पिंजरे लगे हैं। पिंजरे में आमतौर पर मुर्गी बंद की जाती है। गुलदार पिंजरे में आए या न आए लेकिन वह उसकी आसपास जरूर आता है। गांव वालों से पिंजरे के आसपास न जाने को कहा जाता है। नजीबाबाद क्षेत्र के एक गांव का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। इसमें खेत में पिंजरा लगा दिख रहा है।