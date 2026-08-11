चुनावी साल में चीनी की महंगाई से बढ़ी गन्ने का भाव बढ़ने की उम्मीद, किसानों को मिल सकता है बड़ा लाभ

अजीत चौधरी, बिजनौर। चुनावी साल में चीनी के दाम पिछले सात वर्षाें में सबसे अधिक हो गए हैं। थोक में चीनी लगभग चार हजार 400 रुपये प्रति कुंतल तक बिक रही है। मिलों के पास अभी भी इतना स्टाक है कि मिल चलने के बाद तक चलता रहेगा लेकिन फिर ये पिछले वर्षाें की तुलना में कम है।

अगले वर्ष चुनाव होने हैं। चुनाव में किसान गन्ने में अच्छी वृद्धि की आस रखते हैं। चीनी के दाम जितने अच्छे रहेंगे गन्ने के दामों में भी उतनी ही वृद्धि की आस रहेगी। गन्ने के दाम जितने अच्छे होंगे किसानों को भी उतना ही लाभ होगा।

गन्ना जिले के किसानों की मुख्य फसल है। जिले में 2.55 लाख हेक्टेयर से भी अधिक रकबे में गन्ने की फसल खड़ी है। गन्ने का दाम प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया जाता है लेकिन भुगतान पूरी तरह चीनी के बाजार भाव पर निर्भर रहता है। कोरोना के बाद जिले में गन्ने के रकबे में तेजी से वृद्धि हुई।

गन्ने की पैदावार के साथ ही चीनी का उत्पादन बढ़ा। चीनी का स्टाक बढ़ा तो दाम घट गए। हालांकि तब चीनी मिलों ने भी चीनी के उत्पादन को कम करने के लिए एथनाल आदि पर ज्यादा जोर दिया था। कोविड के बाद से ही मिलों से बिकने वाली चीनी के दाम 3,900 रुपये प्रति कुंतल या इससे भी कम दाम रहे थे, लेकिन अब चीनी के दामों में वृद्धि हो रही है।

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मिलों से थोक में बिकने वाली चीनी के दाम 4,400 रुपये प्रति कुंतल तक जा पहुंचे हैं। यह भी तब हुआ है जबकि भारत सरकार ने काफी पहले चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। चीनी के निर्यात पर रोक से स्थानीय बाजार में दबाव बढ़ने पर दाम कम होने चाहिए थे जबकि दाम बढ़ रहे हैं।

गन्ने की कम पैदावार, चीनी मिलों के सीमित स्टाक, एथनाल की ओर गन्ने डायवर्जन ने चीनी बाजार के समीकरणों को बदला है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में चीनी के दाम और बढ़ें। चीनी के एक्स फैक्ट्री दाम ही पांच हजार रुपये कुंतल तक पहुंच जाएंगे।

चीनी मिलों में बनी और बची चीनी चीनी मिल चीनी उत्पाद बची चीनी धामपुर 16,53,950 4,20,615 स्योहारा 16,19,910 4,88,597 बिलाई 9,33,770 1,80,971 बहादरपुर 7,04,130 2,04,845 बरकातपुर 10,09,953 1,77,487 बुंदकी 8,70,070 1,58,415 बिजनौर 4,87,850 16,269 चांगीपुर 8,19,570 2,50,315 नजीबाबाद 3,79,560 1,65,396 योग 90,86,458 20,62,856 (नोट- चीनी की मात्रा लाख कुंतल में है। इसमें चांदपुर चीनी मिल का बचा स्टॉक शामिल नहीं है।) गन्ने की कम पैदावार से चीनी भी कम केवल जिले की ही बात करें तो चीनी मिलों ने इस बार पैराई सत्र में 1.30 करोड़ कुंतल गन्ने की पेराई कम की है। पैदावार कम तो थी ही, किसानों ने कोल्हुओं को बीते वर्षाें की तुलना में अधिक गन्ना बेचा। जितनी कम पेराई हुई उतनी ही कम चीनी बनी। सूबे में गन्ने की पैदावार और चीनी की यही स्थिति रही है।

फुटकर में भी चढ़े दाम बाजार में भी चीनी के दाम बढ़े हुए चल रहे हैं। फुटकर में चीनी के दाम 52 रुपये प्रति किलोग्राम या इससे भी ज्यादा बिक्री की जा रही हैं। यानि थोक में चीनी पांच हजार 200 रुपये प्रति कुंतल तक चल रहे हैं।

हालांकि आम उपभोक्ताओं को चीनी के दाम बढ़ने पर सीधे कोई असर नहीं पड़ेगा। आम उपभोक्ता कुल उत्पादन का छह प्रतिशत से भी कम चीनी का उपभोग करते हैं। लंबे समय बाद चीनी के दाम बाजार में चढ़ते हुए दिख रहे हैं।