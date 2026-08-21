एसपी बिजनौर अभिषेक झा का तबादला, कृष्ण कुमार को सौंपी गई जिले की कमान

जागरण संवाददाता, बिजनौर। दो साल से जिले की कमान थाम रहे एसपी अभिषेक झा का तबादला हो गया है। उन्हें गोंडा का एसपी बनाया गया है। एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई को बिजनौर जिले की कमान सौंपी गई है।

एसपी अभिषेक झा 14 जुलाई 2024 को शामली जिले में बिजनौर आए थे। दो साल से अधिक वह जिले में कप्तान रहे। उनके आने के समय जिले में सावन की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी थी। यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी की। हालांकि इस बार कांवड यात्रा दो बार के अपेक्षा बेहतर रही। अबकी बार दुर्घटनाओं पर काफी अंकुश लगा।