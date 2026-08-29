बिजनौर में NH की सर्विस रोड पर बचकर चलें, क्योंकि यहां ढाई फीट गहरा गड्ढा साबित हो सकता है 'मौत का कुआं'

संवाद सूत्र, मंडावली (बिजनौर)। मंडावली क्षेत्र के ग्राम नंगला पिथौरा के सामने मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर बीच सड़क में करीब ढाई फीट गहरा गड्ढा होने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। सड़क के बीचों बीच बने इस गड्ढे के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, कई वाहन चालक यहां दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बच चुके हैं। इसके बावजूद एनएचएआई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है मानों एनएचएआई को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। कई दिनों से हो लगातार हो रही बारिश के कारण सर्विस रोड के नीचे की मिट्टी का कटाव होने से सड़क की सतह कमजोर हो गई। मिट्टी निकलने के बाद सड़क का एक हिस्सा धंस गया है और देखते ही देखते बीच सड़क पर करीब ढाई फीट गहरा गड्ढा बन गया है।