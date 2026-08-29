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बिजनौर में NH की सर्विस रोड पर बचकर चलें, क्योंकि यहां ढाई फीट गहरा गड्ढा साबित हो सकता है 'मौत का कुआं'

By Navneet Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Sat, 29 Aug 2026 12:40 PM (IST)

Bijnor News: बिजनौर के मंडावली क्षेत्र में नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर ढाई फीट गहरा गड्ढे से हादसे का ...और पढ़ें

मंडावली क्षेत्र में नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर हुआ ढाई फीट गहरा गड्ढा। जागरण

मंडावली क्षेत्र में नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर हुआ  ढाई फीट गहरा गड्ढा। जागरण

HighLights

  1. बारिश से मिट्टी कटने के कारण सड़क धंसी, हादसे का खतरा।

  2. एनएचएआई की अनदेखी, लोगों ने तत्काल मरम्मत की मांग की।

संवाद सूत्र, मंडावली (बिजनौर)। मंडावली क्षेत्र के ग्राम नंगला पिथौरा के सामने मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर बीच सड़क में करीब ढाई फीट गहरा गड्ढा होने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। सड़क के बीचों बीच बने इस गड्ढे के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, कई वाहन चालक यहां दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बच चुके हैं। इसके बावजूद एनएचएआई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है मानों एनएचएआई को किसी बड़े हादसे का इंतजार है।

कई दिनों से हो लगातार हो रही बारिश के कारण सर्विस रोड के नीचे की मिट्टी का कटाव होने से सड़क की सतह कमजोर हो गई। मिट्टी निकलने के बाद सड़क का एक हिस्सा धंस गया है और देखते ही देखते बीच सड़क पर करीब ढाई फीट गहरा गड्ढा बन गया है।

गड्ढा अचानक दिखाई देने के कारण रात के समय वाहन चालकों के लिए खतरा और अधिक बढ़ गया है। राहगीरों का आरोप है कि सर्विस रोड पर गड्ढा बनने के बावजूद एनएचएआई के अधिकारी-कर्मचारियों ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

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इस हाईवे की सर्विस रोड से होकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क के बीचोंबीच गहरा गड्ढा किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता है।

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क्षेत्रीय नागरिक जितेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, शहाबुद्दीन, सुनील कुमार, नीरज कुमार आदि ने एनएचएआई के अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेते हुए सर्विस रोड की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। इनका कहना है कि जब तक सड़क की स्थायी मरम्मत नहीं होती, तब तक गड्ढे के आसपास पर्याप्त संकेतक और सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वाहन चालकों को दूर से ही खतरे का पता चल सके।

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