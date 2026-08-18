खाकी पर साइबर 'अटैक': बिजनौर पुलिस का X अकाउंट हैक, रिकवर करने को अमेरिका भेजी मेल; FB पर भी रहा 30 मिनट तक 'कब्जा'

जागरण संवाददाता, बिजनौर। साइबर ठगों के हौंसले बढ़ते जा रहे हैं। अब साइबर अपराधियों ने बिजनौर पलिस का ही एक्स अकउंट मंगलवार सुबह हैक कर लिया गया। अकाउंट हैक होने के बाद उससे अनाधिकृत मैसेज भेजे जाने लगे है।

जानकारी होने पर साइबर टीम सक्रिय हो गई है। अकाउंट को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। टीम ने रिकवर करने के लिए एक्स के मुख्यालय अमेरिका के टेक्सास राज्य के बैस्ट्राप मेल भेजी है।

बिजनौर पुलिस का आधिकारिक एक्स अकाउंट (पूर्व में ट्विटर) हैं। बिजनौर पुलिस के एक्स अकाउंटर पर करीब 77 हजार फालोवर है। मंगलवर सुबह करीब पांच बजे इस अकाउंट हैक कर लिया गया। पुलिस के अकाउंट का प्रोफाइल बदलकर ether.fi के नाम से कर दिया गाय। फोटो में भी बदलाव कर दिया गया।

इसके बाद इस अकाउंट से लोगों को लुभावने वाले संदेश भेजे जाने लगे। इस दौरान कैश रिवार्ड, क्रेडिट, क्रिप्टो वालेट और प्रलोभन देने वाली पोस्ट की जाने लगी। पुलिस के आधिकारिक अकाउंटर से इस तरह के संदेश आने पर लोग भ्रमित हो गए। जानकारी होने पर पुलिस सक्रिय हो गई। एसपी ने तत्काल साइबर टीम को जांच के लिए लगा दिया।

इस दौरान पुलिस की ओर से अपने आधिकारिक फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज पोस्ट को गंभीरता से नहीं लेने की अपील की है। इस दौरान मिलने वाले मैसेज को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बिजनौर पुलिस की ओर से जारी संदेश में कहा कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।

किसी अनजान वेबसाइट से अपना क्रिप्टो वालेट कनेक्ट न करें। किसी को निजी जानकारी और पासवर्ड साझा न करे। उधर, साइबर टीम ने अमेरिका के टेक्सास राज्य के बैस्ट्राप मेल भेजी है। जल्द ही अकाउंट रिकवर करने का आग्रह किया गया है। एसपी अभिषेक झा ने बताया कि अकाउंट को रिकवर किया जा रहा है।

30 मिनट रही फेसबुक हैक साइबर अपराधियों ने सोमवार शाम पुलिस की आधिकारिक अकाउंट फेसबुक भी हैक कर लिया। करीब 30 मिनट तक अकाउंट हैक रहा। इस दौरान फेसबुक से संदेश भेजे गए। हालांकि, टीम ने इसे आधे घंटे बाद अकाउंट सामान्य कर लिया गया।