पुरुषों से दोस्ती, अश्लील बातें और फिर ब्लैकमेलिंग..., 4 महिलाओं के गैंग का भंडाफोड़, बिजनौर में मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। एक महिला पर अलग-अलग पुरुषों से अश्लील बातें और गलत कार्य करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस मामले में चार महिलाएं शामिल हैं जो बार-बार काॅल कर परेशान कर रही हैं। पीड़िता को आत्महत्या के लिए भी उकसाया जा रहा है। पुलिस ने मामले में चारों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपित महिलाओं ने अपना गैंग भी बनाया हुआ है।

चांदपुर नगर के एक मुहल्ला निवासी युवक की पत्नी ने बताया कि वह परिवार के साथ रहती है। काफी समय पहले उसकी मुलाकात अमरोहा जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र के गांव बीबड़ा निवासी सलोनी से हुई थी। सलोनी ने बातों-बातों में दोस्ती कर ली और दोनों के बीच फोन पर बात होने लगी।

इस बीच आरोपित महिला ने उसे पुरूषों से अश्लील बातें करने और गलत कार्य करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। इनकार करने पर जान से मारने की धमकी देने लगी। जब उसने उसकी काल रिसीव नहीं की तो अलग-अलग नंबरों से काल करनी शुरू कर दी और उनकी पहचान के पुरुषों से अश्लील बातें करने का दबाव बनाया।

आरोप है कि बाद में सलोनी की साथी छवि, अमलेश व कमलेश ने गैंग बनाया हुआ है और ये सभी महिलाएं पुरुषों से अश्लील बातें करके उन्हें फंसाती भी है। इसके अलावा महिलाओं काे भी अपने जाल में फांस कर पुरुषों के साथ गलत कार्य करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि बातें करते समय सलोनी के अलावा तीनों महिलाओं ने अपने नाम उससे बताए, लेकिन पता नहीं बताया।