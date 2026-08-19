पेट्रोल-डीजल को बिजनौर का 'देसी' जवाब, गन्ने की मैली से CNG और PNG उत्पादन की तैयारी; रिलायंस से भी हुआ MOU
Bijnor News: बिजनौर में गन्ने की मैली से सीएनजी और पीएनजी उत्पादन की तैयारी है। एक कंपनी 31 अक्टूबर से सीएनजी का उत्पादन शुरू करेगी।
HighLights
तीन चीनी मिलों ने सीबीजी प्लांट लगाने को भेजे प्रस्ताव।
अक्टूबर में सीएनजी उत्पादन शुरू कर देगी एक कंपनी।
अजीत चौधरी, बिजनौर। देश का पैसा विदेशों में जाने से रोकने के लिए पेट्रोलियम पदार्थाें की जरूरत की भरपाई करने में बिजनौर जिला हब बनने जा रहा है। जिले में गन्ने की मैली यानि प्रेस मड से सीएनजी और पीएनजी बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। एक कंपनी द्वारा 31 अक्टूबर से सीएनजी का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा।
जिले में अभी 36 मीट्रिक टन सीएनजी की डिमांड है जबकि 50 मीट्रिक टन तक सीएनजी बनाई जाएगी। बाकी सीएनजी दूसरे जिलों को दी जा सकती है। रिलायंस जैसी कंपनी सीएनजी बनाने के लिए गन्ने की मैली पाने को मिल से एमओयू कर रही है। इसके लिए सीबीजी (कंप्रेस बायोगैस) प्लांट जिले में लगाए जाएंगे।
पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद से दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थाें के दाम बढ़े हुए हैं। हमारे देश में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी गैस विदेशों से ही आती है। इसमें देश का खजाना खाली होता है और विदेशी कंपनियों को ही फायदा होता है। सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थाें पर जरूरत को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल आदि का सहारा लिया जा रहा है।
जिले में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस को कम करने के लिए एक बड़ा साधन है, गन्ना। सीबीजी प्लांट में गन्ने की मैली से सीएनजी और पीएनजी बनाई जा सकती है। जिले की चीनी मिलों ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है। सीएनजी वाहनों और पीएनजी रसोई में प्रयोग होती है। युवा उद्यमी युवा बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 12 मीट्रिक टन डेली क्षमता वाला सीबीजी प्लांट बुंदकी चीनी मिल के पास लगाया जा रहा है। यहां पर 31 अक्टूबर से सीएनजी का उत्पादन शुरू हो जाएगा।
इसके लिए कंपनी ने द्वारिकेश गुप की बुंदकी और अफजलगढ़ चीनी मिल से मैली खरीदने के लिए एमओयू साइन किया गया है। अब जिले की दो चीनी मिलों ने भी सीबीजी प्लांट लगाने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है। एक मिल इसी वर्ष सीबीजी प्लांट लगा देगी। बाकी ने अन्य कंपनियों से मैली देने का टाइ अप किया है। जिले में सीएनजी और पीएनजी के उत्पादन व वितरण की जिम्मेदारी सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को दी है।
ये मिलें करेंगी काम
स्योहारा, बिलाई चीनी मिल ने सीबीजी प्लांट लगाने का प्रस्ताव भेजा है जबकि चांगीपुर चीनी मिल जल्दी ही सीबीजी प्लांट लगा सकती है। धामपुर मिल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, अफजलगढ़ व बुंदकी ने युवा बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से एमओयू साइन किए हैं। चांदपुर और बिजनौर मिल धनौरा स्थित अपनी सहइकाई में मैली भेजी जाएगी।
ऐसे बनती है सीएनजी-पीएनजी
मिल की मैली या प्रेस मड को गलाया जाता है। इससे मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस को अधिक दबाव पर कंप्रेस करने पर सीएनजी बनती है जो वाहनों में प्रयोग होती है। मीथेन को कम दबाव में कंप्रेस कर पैक करने पर उससे पीएनजी बनती है जो रसोई में प्रयोग होती है। शुरूआत में इससे सीएनजी ही बनाई जाएगी।
इन्होंने कहा
चीनी मिलों की मैली से जिले में सीएनजी-पीएनजी बनाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी जिले में सीएनजी बनाएगी। इससे जिला सीएनजी के साथ ही रसोई गैस में ही आत्मनिर्भर बनेगा।
-अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग