बिजनौर में आवारा कुत्ते ने एक दिन में 15 लोगों को काटा, पूरे इलाके में दहशत
Bijnor News: किरतपुर कस्बे में एक आवारा कुत्ते ने 15 लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
HighLights
लोगों ने की आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग।
घायलों को एआरवी लगाई गई, बाद में कुत्ता मृत मिला।
संवाद सूत्र, किरतपुर (बिजनौर)। किरतपुर कस्बे में आवारा कुत्ते ने 15 लोगों को काटकर घायल कर दिया। इसके बाद दोनों मुहल्लों में दहशत फैल गई। कुत्ते के सामने जो भी आया, वह उसे ही काटकर घायल करता गया। मुहल्लेवासियो ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। जिस घर का दरवाजा खुला मिला आवारा कुत्ता घर में घुस गया। किसी तरह लोगों ने जान बचाई। लोगों का कहना है कि वह कुत्ता पागल हो चुका है।
शनिवार की देर शाम जब कुत्ते के काटे के घायलों को स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे तो वहां उन्हें कोई स्टाफ नहीं मिला। इससे मरीजों में डर का माहौल पैदा हो गया। काफी देर बाद प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. ईश्वरानंद अस्पताल पहुंचे और घायलों को एआरवी लगाई, जबकि कुछ मरीज निजी अस्पतालों में पहुंचकर एआरवी लगवाकर घर चले गए। शनिवार की देर रात पागल आवारा कुत्ता गंदे नाले में मृत पड़ा मिला।
ये लोग हुए घायल
गंभीर रूप से घायल लोगों में मुहल्ला मीठा शहीद निवासी 45 वर्षीय शमशुद्दीन, सात वर्षीय आलिनो , आदिल, नफीस, 11 वर्षीय आलिया निवासीगण मुहल्ला मिर्जा पुरा, तीन वर्षीय रफीक, सुमायला (22), अजमल, सात वर्षीय सुरेंदर, अमान खान और मिथलेश घायलों को एआरवी वेक्सीन लगाई गई। जबकी आदिल निवासी मुहल्ला मिर्जापुरा की गंभीर हालात को देखते हुए चिकित्सकों ने सिरम चढ़ाने के लिए जिला मेडिकल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
आवारा कुत्तों की भरमार से दहशत
नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में आवारा लावारिस कुत्तों का आतंक व्याप्त है। कुत्ते झुंड बनाकर सड़कों पर घूमते हैं। बच्चों और महिलाओं को काट कर घायल कर रहे है। नगर में सबसे ज्यादा लावारिस कुत्तों का आतंक सरकारी अस्पताल, मुहल्ला महाजनान, भुड्डी, अंसारियान, अहमद खैल, लोहारान, कस्साबान आदि मुहल्लों में है। यहां कुत्ते झुंड बनाकर घूमते हैं।
सड़क पर जा रहे लोगों को काटकर घायल कर रहे हैं। कुत्तों और बंदरों के झुंड सड़कों पर घूमते रहते हैं और राहगीरों के पीछे भागकर परेशान करते है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. ईश्वरानंद ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एआरवी उपलब्ध हैं। प्रतिदिन नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 40 मरीज हास्पिटल में एआरवी लगवाने आ रहे हैं।
इन्हें भी कुत्तों ने काटकर किया घायल
- मुहल्ला इस्लाम नगर निवासी पांच वर्षीय रूकैया को घर के बाहर खेलते हुए आवारा कुत्तों के झुंड ने नोचकर घायल कर दिया था। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
- मुहल्ला झंडा निवासी शिविका को घर के बाहर खेलते हुए काट कर घायल किया था।
- मुहल्ला इस्लाम नगर मे आहिल को कुत्तो के झुण्ड ने नोंचकर घायल किया।
- मुहल्ला अहमद खैल में आजाद के आठ वर्षीय पुत्र जुएब को कुत्तों ने काटकर किया घायल।
इन्होंने कहा
अब तक लगभग 280 आवारा कुत्तों का बंधियाकरण कराया जा चुका है। शीघ्र ही टीम लगाकर शेष आवारा कुत्तों को पकड़वाकर बंध्याकरण कराया जाएगा। आनंद चेरिटेबिल ट्रस्ट बिजनौर द्वारा कुत्तों का बंधयाकारण कराया जाता है।
-मेघा गुप्ता, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद किरतपुर