युवक की गोली मारकर हत्या, रास्ते पर पड़ा मिला शव, पास में मिली पुरानी बंदूक, UP पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, बिजनौर। हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव खारी के युवक की सोमवार रात गोली मारकर हत्या कर दी। उसका शव आधी रात के बाद गांव से कुछ दूर गौसपुर मार्ग पर पड़ा मिला। उसके शव के पास एक बंदूक भी मिली।

सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है।

गांव खारी निवासी इस्लामुद्दीन पुत्र शराफत अली सोमवार रात आठ बजे घर से निकला था। देर रात तक वह नहीं आया। आधी रात को उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। स्वजन ने उसकी रात में ही तलाश शुरू की। आधी रात के बाद तीन बजे उसका गोली लगा शव खारी-गौसपुर टीकरी रास्ते पर पड़ा मिला।