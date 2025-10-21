'मेरी बहन की फांसी पर लटकाकर हत्या दी गई है', घटनास्थल से सैकड़ों किलोमीटर दूर से भाई ने किया UP पुलिस को फोन

संवाद सूत्र, हीमपुर दीपा (बिजनौर)। हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव पीपली जट में महिला को फांसी देकर हत्या की सूचना पर पुलिस घटनास्थल को ओर दौड़ पड़ी। जांच में मामला आत्महत्या का निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

बीस अक्टूबर को डायल 112 पर रंजीत भारती पुत्र महेश उर्फ कैलाश भारती गांव पुतरायी थाना कुठौन जनपद जालौन ने सूचना देकर बताया कि उसकी बहन संतोष भारती पत्नी वीरेश कुमार की गांव पीपली जट थाना हीमपुर दीपा में ससुराल वालों ने फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी है।

हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस में खलबली मच गई।

पुलिस क्षेत्राधिकारी देश दीपक सिंह तथा थाना अध्यक्ष विजेंद्र राठी पुलिस एवं फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा की गई जांच में मामला आत्महत्या का निकलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भिजवा दिया।

पुलिस क्षेत्राधिकारी देश दीपक ने बताया कि घटना आत्महत्या का है। मृतका ने कमरे में फंदे पर लटक कर आत्महत्या की है। पुलिस को शव नीचे पड़ा मिला है। मौके पर पहुंचे मृतका के मायके वालों ने पुलिस की जांच से संतुष्ट होकर कानूनी कार्रवाई किए जाने से इन्कार किया है।