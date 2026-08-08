संवाद सूत्र, स्योहारा (ब‍िजनौर)। स्योहारा नगर के मुहल्ला पटवारियान निवासी एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर साझेदारी के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर 48 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इसका विरोध करने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मुहल्ला पटवारियान निवासी मोहम्मद आमिर पुत्र यामीन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शमशाद अहमद निवासी इस्लामनगर, स्योहारा के साथ गांव पित्थापुर में आवासीय कालोनी विकसित कर बेचने के लिए साझेदारी की थी। आरोप है कि उन्होंने अलग-अलग चरणों में कुल 60 लाख रुपये साझेदारी के रूप में दिए थे।

तय अवधि पूरी होने के बाद भी न तो मूल धन वापस मिला और न ही लाभांश का भुगतान किया गया। पीड़ित का कहना है कि बाद में हिसाब-किताब के बाद शमशाद अहमद ने 48 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया और इस संबंध में दो चेक भी दिए। जब चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए तो वे खाते के बंद होने के कारण बाउंस हो गए।

इसके बाद उन्हें पता चला कि समझौते और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे, तथा संपत्ति में उन्हें कोई साझेदारी नहीं दी गई। बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में थी। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर शमशाद अहमद व उसके बेटे शाद अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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