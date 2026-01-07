घर से खेलते समय गायब हुई तीन साल की मासूम, 16 घंटे बाद खेत में पड़ा मिला शव

संवाद सूत्र, जागरण, रतनगढ़ (बिजनौर)। शिवाला कलां थाना क्षेत्र के गांव आरजी भैंसा में मंगलवार की शाम खेलते समय गायब हुई बच्ची का शव लगभग 16 घंटे बाद गांव जाजरू जाने वाले रास्ते के किनारे खेतों में पड़ा मिला। मासूम का शव देख स्वजन में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

गांव आरजी भैंसा निवासी अजय कुमार की तीन वर्षीय पुत्री हिमानी मंगलवार की शाम गायब हो गई थी। स्वजन तभी से उसकी तलाश में लगे थे। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई थी। बुधवार की सुबह स्वजन को तलाश करते समय गांव से सीमावर्ती जनपद अमरोहा के गांव जाजरू जाने वाले रास्ते के किनारे खेत में शव पड़ा मिला। स्वजन जंगली जानवर द्वारा मासूम पर हमलाकर हत्या कर देने की बात कह रहे हैंं।

लेनदेन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या संवाद सूत्र, जागरण, झालू (बिजनौर)। गांव खारी निवासी एक युवक की सोमवार रात गोली मारकर हत्या कर दी। उसका शव गांव से कुछ दूरी पर खारी-गौसपुर टीकरी मार्ग पर मिला। हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव खारी निवासी 38 वर्षीय इस्लामुद्दीन पुत्र शराफत अली सोमवार रात आठ बजे घर से निकला था, लेकिन लौटा नहीं। आधी रात को उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। स्वजन ने उसकी रात में ही तलाश शुरू की। देर रात तीन बजे उसका गोली लगा शव खारी-गौसपुर टीकरी रास्ते पर मिला। उसके पेट में गोली लगी थी। एक बंदूक भी उसके हाथ के पास पड़ी थी। बंदूक काफी पुरानी थी।

हल्दौर पुलिस और एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह व सीओ सिटी संग्राम सिंह भी मौके पर पहुंचे। मृतक के भाई निजामुद्दीन का आरोप है कि इस्लामुद्दीन का गांव के मुस्तफा पक्ष से करीब सात लाख रुपये मूल्य के प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था।

इस्लामुद्दीन उन पर सात लाख रुपये देने का दबाव बना रहा था। सोमवार रात मुस्तफा ही इस्लामुद्दीन को घर से बुलाकर ले गया था। आरोप है कि मुस्तफा, इसरार उर्फ मोटा और अतीक ने मिलकर उसे गोली मार दी।

आत्महत्या दर्शाने के लिए उसके पास एक पुरानी बंदूक रख दी। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर मुस्तफा, इसरार व अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दो आरोपितों इसरार और अतीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।