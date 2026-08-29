भाई के घर पहुंचने से पहले ही थम गईं बहनों की सांसें, बिजनौर में रक्षा बंधन पर दो महिलाओं सहित हादसों में चार की मौत

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिले में हुए हादसों में दो महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई। इससे रक्षा बंधन के पर्व की खुशियां मातम में बदल गईं।

भाई के घर जा रही महिला की बाइक से गिरकर मौत

नहटौर : नहटौर के मुहल्ला धर्मशाला निवासी 40 वर्षीय रानी देवी अपने पुत्र अजय कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर शुक्रवार की देर शाम हल्दौर क्षेत्र के गांव पोटा निवासी फुफेरे भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थीं। रास्ते में नहटौर-पैजानिया मार्ग पर ग्राम चौहडपुर के पास ब्रेकर पर बाइक चढ़ने और झटका लगने से महिला अनियंत्रित होकर सड़क पर आ गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई।

घायल होने पर उसे सीएससी हल्दौर में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। महिला के पति संजय सैनी की तीन वर्ष पूर्व उसके पति की हृदय गति रुक जाने के कारण मौत हो गई थी मृतक का शव देर रात घर पहुंचने पर परिवार में कोहराम मच गया।

राखी बांधने जा रही वृद्धा बाइक से गिरी, मौत नगीना : कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव गौसपुर में अपने भाई को राखी बांधने जा रही बुढ़ावाला निवासी 68 वर्षीय इमरती देवी की बाइक से गिरकर मौत हो गई। शुक्रवार को वह अपने बेटे चमन कुमार के साथ मोटरसाइकिल से मायके जा रही थीं, तभी जीतपुर गांव के मंदिर के पास बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई।

हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल सरकारी एंबुलेंस से सीएचसी लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सा ने उन्हें बिजनौर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने इमरती देवी को मृत घोषित कर दिया। जिससे त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं।

पिकअप-बाइक की टक्कर में युवक की मौत, एक गंभीर नांगलसोती: थाना कोलवाली शहर के क्षेत्र गजरौला शिव निवासी 22 वर्षीय मोंटी पुत्र विजेंद्र अपने साथी सम्भा बाजार थाना मंडावर निवासी 18 वर्षीय ऋतिक पुत्र मुकेश के साथ बाइक से बाजार जा रहा था। नांगल-मंडावली मार्ग पर सामने से आ रही पिकअप से बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलते ही नांगल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। मोंटी की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। मेरठ पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। ऋतिक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पिकअप चालक फूलसंदा, थाना नहटौर का बताया जा रहा है। थाना प्रभारी अन्नू कुमारी ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मामले की जांच की जा रही है।

डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत, भाई घायल कोतवाली देहात : युवकों की बाइक शुक्रवार रात फोरलेन पर डिवाइडर टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। जिला लखीमपुर खीरी के थाना चंदन चौकी क्षेत्र के गांव बेलपुरसुआ निवासी लक्ष्मण प्रसाद का लगभग 25 वर्षीय पुत्र मंजय कुमार अपने छोटे भाई अखिलेश कुमार के साथ बाइक से हरिद्वार की ओर जा रहा था।