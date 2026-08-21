बिजनौर में नीट परीक्षा पास कराने के नाम पर 20 लाख रुपये की ठगी, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, बिजनौर। नीट की परीक्षा में पास कराने और एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलवाने का झांसा देकर युवक ने युवती से 20 लाख रुपये हड़प लिए। इस दौरान वह शादी का झांसा देकर चार साल से दुष्कर्म भी करता रहा। उसका वीडियो भी बना लिया।

रकम नहीं लौटने और निकाह करने से मुकर जाने पर पीड़िता ने अपने स्वजन को इसकी जानकारी दी। युवती की मां ने आरोपित युवक, उसके भाई, मां और पिता के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने की धारा में नजीबाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

नगीना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही है। इस दौरान युवती की मुलाकात अपने दूर के रिश्तेदार कस्बा झालू निवासी शावेज पुत्र शरीफ से हुई। शावेज ने युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपित ने उसे निकाह करने का विश्वास दिलाया। आरोपित शावेज उसके साथ संबंध बनाता रहा।

इस दौरान उसने युवती को नीट एग्जाम पास करवाने का झांसा दिया। नीट में पास नहीं होने पर प्राइवेट कालेज में एमबीबीएस में दाखिला दिलवाने का भरोसा दिया। झांसा देकर युवती के खाते में जमा अलग-अलग तारीख में दस लाख रुपये ले लिए।

इसके अलावा युवती के स्वजन से भी दस लाख रुपये ले लिए। आरोपित ने कुल 20 लाख रुपयेय मां-बेटी से हड़प लिए। जब पीड़िता का दाखिला नहीं हुआ, तो उसने रकम वापस करने का दवाब बनाया। आरोपित बार-बार बहाना बनाता रहा।

आरोप है कि आरोपित ने साजिश के तहत उसकी अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़िता की मां का कहना है कि 17 अगस्त को उसकी बेटी नजीबाबाद के एक डिग्री कालेज गई थी। इस दौरान आरोपित पीछे से आ गया।

उसके साथ बदसलूकी करते हुए धमकी दी। बेटी ने उसे पूरी जानकारी दी। जब इस हरकत के बारे में शावेज स्वजन से शिकायत की गई। आरोपित पक्ष ने मां-बेटी को जान से मारने की धमकी दी। धमकी दी कि अगर 20 लाख रुपये लिए तो उसकी वीडियो प्रसारित कर दिया जाएगा। युवती की मां की तहरीर पर हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू निवासीगण शावेज, उसके भाई शानू, मां हलीमा, व पिता शरीफ के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी की धारा में पुलिस ने नजीबाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है।