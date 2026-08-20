युवती को दिया दो बार घोखा: नीट परीक्षा पास करने के नाम पर 20 लाख की ठगी और शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
Bijnor News: बिजनौर में नीट परीक्षा में दाखिला दिलाने के नाम पर एक युवती से 20 लाख रुपये की ठगी की गई। आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म भी किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
HighLights
शादी का वायदा कर एक होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म।
पीड़िता की मां की तहरीर पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। नगीना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को नीट परीक्षा पास कराकर मेडिकल में दाखिला दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए तक ठग लिए। एक आरोपित ने युवती से शादी का झांसा देकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म भी किया। युवती ने ठगी का अहसास होने पर अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित युवती की मां ने नगीना थाने में दी तहरीर में बताया कि कुछ दिन पहले शावेज उनके संपर्क में आया। आरेपित ने उसकी बेटी को नीट की परीक्षा में पास कराने का झांसा दिया। पीड़िता की बेटी पिछले काफी समय से नीट की तैयारी कर रही है। आरोपित द्वारा कई लोगों से बात भी कराई गई, जिस कारण पीड़ित को उसकी बातों पर यकीन हो गया। आरोपित ने परीक्षा में पास कराने के नाम पर 20 लाख रुपये स्वजन से ले लिए।
इसके अलावा इस बीच आरोपित ने युवती को अपने प्रेम जाल में फांस लिया और उसके साथ शादी करने का वायदा कर एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म भी किया। उधर, आरोपित द्वारा बार-बार झूठ बोलने को लेकर पीड़ित को उस पर शक हो गया। पीड़ित पक्ष ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपित ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
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जिसके बाद पीड़ित युवती की मां की तहरीर पर हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू निवासीगण शावेज, उसकी मां हलीमा, भाई शानू व पिता शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
बंटवारे को लेकर विवाद, तीन पर मुकदमा दर्ज
नगीना: थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मशानंगली में घर के बंटवारे के विवाद को लेकर एक परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस घटना में भूपेन्द्र सिंह, उनकी पत्नी सुषमा और भाभी जयवती को चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर अभद्र व्यवहार और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर नगीना पुलिस ने गांव के ही आरोपी महेन्द्रपाल, छाया देवी और विनय कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।