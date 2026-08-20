युवती को दिया दो बार घोखा: नीट परीक्षा पास करने के नाम पर 20 लाख की ठगी और शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, बिजनौर। नगीना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को नीट परीक्षा पास कराकर मेडिकल में दाखिला दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए तक ठग लिए। एक आरोपित ने युवती से शादी का झांसा देकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म भी किया। युवती ने ठगी का अहसास होने पर अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित युवती की मां ने नगीना थाने में दी तहरीर में बताया कि कुछ दिन पहले शावेज उनके संपर्क में आया। आरेपित ने उसकी बेटी को नीट की परीक्षा में पास कराने का झांसा दिया। पीड़िता की बेटी पिछले काफी समय से नीट की तैयारी कर रही है। आरोपित द्वारा कई लोगों से बात भी कराई गई, जिस कारण पीड़ित को उसकी बातों पर यकीन हो गया। आरोपित ने परीक्षा में पास कराने के नाम पर 20 लाख रुपये स्वजन से ले लिए।