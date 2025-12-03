बिजनौर में 35 करोड़ की लागत से होगा नगीना–नहटौर मार्ग का चौड़ीकरण‚ सरकार से मिली हरी झंडी 

गौरतलब है कि पांच जुलाई को भाजपा के संगठन मंत्री धर्मपाल सैनी की माता जी के निधन के बाद देश प्रदेश के मंत्रियों का उनके पैतृक आवास गांव हुर्रनंगला आना जाना लगा है। हुरनंगला गांव वर्षों से टूटे पड़े बदहाल व जर्जर नगीना–नहटौर जनपदीय मार्ग पर स्थित है।

संवाद सूत्र जागरण‚ बिजनौर। नगीना–नहटौर मार्ग के चौड़ीकरण प्रस्ताव को सरकार से हरी झंडी मिल गई है। अब 35 करोड़ की लागत से इस मार्ग का चौड़ीकरण होगा।

सात जुलाई को श्रद्धांजलि देने गांव पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पूर्व बरसों से बदहाल पड़े नगीना-नहटौर जनपदीय मार्ग के भी उस समय भाग जाग गए थे जब प्रशासन ने रातो-रात आनन-फानन में इसमें मौजूद गहरे गड्ढों पर थेगली लगाकर ठीक करा दिया गया था।

सरकार को भेजा था प्रस्ताव

बीच में हुई तेज वर्षा के कारण इन गड्ढों से बजरी निकल कर फिर से बिखर गई थी। इस दौरान बड़े-बड़े नेताओं का प्रतिदिन हुर्रनंगला पहुंचे का सिलसिला भी जारी रहा था। इस सिंगल रूट की हालात देखकर पीडब्ल्यूडी विनाग के अधिकारी नींद से जागे और उन्होंने उसी समय मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा था, जिसे सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब 35 करोड़ की लागत से इस मार्ग का चौड़ीकरण होगा।



पीडब्ल्यूडी नजीबाबाद के अधिशासी अभियंता शैलेन्द्र शाश्वत ने बताया कि उन्होंने नगीना से नहटौर रोड को जाने वाली 13 किलोमीटर की सिंगल रोड के नव निर्माण व चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। जिसे सरकार से मंजूरी मिल गई है। 35 करोड़ की लागत से इस मार्ग का शीघ्र ही चौड़ीकरण कराया जाएगा।