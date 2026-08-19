सड़क बनी 'दलदल', सो गया सिस्टम: आंसुओं के साथ नंगे पैर कीचड़ से होकर जनाजे को कंधा देने को मजबूर हुए लोग

संवाद सूत्र, मंडावली (बिजनौर)। ग्राम मुस्सेपुर में मुख्य मार्ग पर जलभराव और कीचड़ ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। भारी वर्षा के बाद मार्ग पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नाली का निर्माण नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़क पर जमा हो रहा है।

हालात ये हैं कि ग्रामीणों को आवागमन के लिए कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। इनमें गमगीन जनाजा लेकर जाने वाले गमगीन स्वजन शामिल हैं। मंगलवार को गांव मुस्सेपुर निवासी नौशाद की मां का निधन हो गया। अंतिम यात्रा के दौरान जनाजा इसी कीचड़ भरे मार्ग से होकर गुजरा। ग्रामीणों को चप्पल उतारकर कीचड़ में चलना पड़ा। कई ग्रामीण जनाजे को कंधे पर लेकर पानी और कीचड़ के बीच से गुजरते नजर आए। इस दृश्य ने गांव की बदहाल सड़क व्यवस्था की तस्वीर सामने ला दी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से मार्ग पर जलभराव की समस्या बनी हुई है।

ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मार्ग दुरुस्त कराने और जल निकासी के लिए नाली का निर्माण कराने की मांग की थी। अधिकारियों ने जल्द रास्ता ठीक कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।