सड़क बनी 'दलदल', सो गया सिस्टम: आंसुओं के साथ नंगे पैर कीचड़ से होकर जनाजे को कंधा देने को मजबूर हुए लोग
बिजनौर के ग्राम मुस्सेपुर में मुख्य मार्ग पर जलभराव और कीचड़ से ग्रामीण परेशान हैं। यहां एक जनाजा भी कीचड़ भरे रास्ते से गुजरा।
HighLights
बिजनौर में नाली निर्माण न होने से मुख्य मार्ग पर जलभराव।
गांव मुस्सेपुर के ग्रामीणों ने की मार्ग दुरुस्त कराने की मांग।
संवाद सूत्र, मंडावली (बिजनौर)। ग्राम मुस्सेपुर में मुख्य मार्ग पर जलभराव और कीचड़ ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। भारी वर्षा के बाद मार्ग पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नाली का निर्माण नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़क पर जमा हो रहा है।
हालात ये हैं कि ग्रामीणों को आवागमन के लिए कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। इनमें गमगीन जनाजा लेकर जाने वाले गमगीन स्वजन शामिल हैं।
मंगलवार को गांव मुस्सेपुर निवासी नौशाद की मां का निधन हो गया। अंतिम यात्रा के दौरान जनाजा इसी कीचड़ भरे मार्ग से होकर गुजरा। ग्रामीणों को चप्पल उतारकर कीचड़ में चलना पड़ा। कई ग्रामीण जनाजे को कंधे पर लेकर पानी और कीचड़ के बीच से गुजरते नजर आए। इस दृश्य ने गांव की बदहाल सड़क व्यवस्था की तस्वीर सामने ला दी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से मार्ग पर जलभराव की समस्या बनी हुई है।
ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मार्ग दुरुस्त कराने और जल निकासी के लिए नाली का निर्माण कराने की मांग की थी। अधिकारियों ने जल्द रास्ता ठीक कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मार्ग का निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, तो उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्रामीण रणवीर सिंह, राजकुमार, सुमेर, अंकित, दीपक, ईशम सिंह, जीशान, अहमद, निखिल आदि ने लोक निर्माण विभाग से मार्ग को जल्द ही दुरुस्त कराने की मांग की है।
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पुरानी समाधि उखाड़ने का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच
हल्दौर: गांव निवासी प्रेम सिंह प्रजापति वर्तमान में मथुरा में नौकरी करते हैं। गांव में उनकी पत्नी पूनम देवी और पुत्र सुभाष कुमार, नरेंद्र सिंह और योगराज सिंह मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। पूनम देवी ने बताया कि उनके निजी खेत में उनके पूर्वज स्वर्गीय सुक्के सिंह की लगभग 60 वर्ष पुरानी समाधि बनी हुई थी।
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मंगलवार सुबह गांव के केवल सिंह पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गए थे। आरोप है कि वहां उन्होंने गांव पावटी निवासी राशीद अंसारी के नौकर हारुन को समाधि उखाड़ते हुए देखा। केवल सिंह ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें आता देख आरोपित युवक मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी बिजेंद्र राठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।