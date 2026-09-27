मस्जिद परिसर में खोदाई के बाद मिला स्लैब, स्लैब तोड़ते ही दिखी कुएं की चाहरदीवारी... खोदाई के बाद साफ होगी तस्वीर

संवाद सूत्र, कोतवाली देहात (बिजनौर)। गांव बनखला में मस्जिद परिसर में कुआं होने के प्रकरण में शुक्रवार रात भी खोदाई कराई गई। साढ़े चार फीट खोदाई के बाद लिंटर के तौर पर डाला गया स्लैब मिला। स्लैब का एक हिस्सा हटाया गया है। कुएं की दीवार हल्की नजर आई है। शनिवार को बारिश के कारण खोदाई का कार्य रोक दिया गया है। बरसात रुकने के बाद फिर से खोदाई का कार्य शुरू किया जाएगा।

ग्राम पंचायत रसूलपुर जागन उर्फ लक्खूवाला के ग्रामीणों और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम-एसपी से मिलकर शिकायती पत्र सौंपा था। आरोप था कि गांव बनखला में स्थित मस्जिद परिसर में प्राचीन कुआं है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ का एलान किया। एसपी ने चार दिन में जांच पूरी होने का आश्वासन दिया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने प्रशासन से बातचीत के बाद परिसर में खोदाई का कार्य शुरू करा दिया था।

शुक्रवार रात करीब साढ़े चार फीट की खोदाई हो चुकी है। साढ़े चार फीट के बाद एक पक्का स्लैब मिला था। स्लैब का कुछ हिस्सा तोड़ा गया है। ग्रामीणों के मुताबिक स्लैब के नीचे कुआं की चारहदिवारी नजर आ रही है। हालांकि, शनिवार को बरसात होने के वजह से खोदाई का कार्य रोक दिया गया है। बरसात रुकने के बाद खोदाई की जाएगी। इसके बाद ही कुएं की तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट होगी। उधर, शिकायत कर्ताओं का कहना है कि कुएं को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराया जाना चाहिए।