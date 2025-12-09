Bijnor: मंडावली-मुअज्जमपुर मार्ग के चौड़ीकरण से सुगम होगी राह, मिलेगी रोडवेज बस की सुविधा

संवाद सहयोगी, जागरण बिजनौर। मंडावली-मुअज्जमपुर मार्ग का चौड़ीकरण नहीं होने से राहगीरों एवं क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की है।

नजीबाबाद तहसील के ग्राम मंडावली से मुअज्जमपुर नारायण होते हुए यह मार्ग सीधे किरतपुर में दिल्ली-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है। मंडावली से किरतपुर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। यह रास्ता चौड़ा नहीं होने के कारण राहगीरों को आवाजाही में परेशानी होती है।

ग्राम मंडावली निवासी रितेश सैन ने 13 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर तहसील नजीबाबाद के ग्राम मंडावली में दुष्यंत मार्ग से मुअज्जमपुर तक सड़क के चौड़ीकरण कराए जाने की मांग की थी। इस पर लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-02 नजीबाबाद के अधिशासी अभियंता ने इस मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव अगली कार्य योजना में शामिल कर प्रस्ताव शासन को भेजने का भरोसा दिलाया था।

लोक निर्माण विभाग ने ग्राम मंडावली में स्थित दुष्यंत कुमार द्वार से मुअज्जमपुर तक सड़क के चौड़ीकरण को वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में प्रस्तावित किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस सड़क पर चौड़ीकरण का कार्य शुरु नहीं हुआ है।