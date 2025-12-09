Language
    Bijnor: मंडावली-मुअज्जमपुर मार्ग के चौड़ीकरण से सुगम होगी राह, मिलेगी रोडवेज बस की सुविधा

    By Anuj Kumar Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:49 AM (IST)

    बिजनौर के मंडावली-मुअज्जमपुर मार्ग के चौड़ीकरण का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री और लो ...और पढ़ें

    नजीबाबाद तहसील के ग्राम मंडावली से मुअज्जमपुर को जाने वाले मार्ग।

    संवाद सहयोगी, जागरण बिजनौर। मंडावली-मुअज्जमपुर मार्ग का चौड़ीकरण नहीं होने से राहगीरों एवं क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की है।

    नजीबाबाद तहसील के ग्राम मंडावली से मुअज्जमपुर नारायण होते हुए यह मार्ग सीधे किरतपुर में दिल्ली-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है। मंडावली से किरतपुर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। यह रास्ता चौड़ा नहीं होने के कारण राहगीरों को आवाजाही में परेशानी होती है।

    ग्राम मंडावली निवासी रितेश सैन ने 13 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर तहसील नजीबाबाद के ग्राम मंडावली में दुष्यंत मार्ग से मुअज्जमपुर तक सड़क के चौड़ीकरण कराए जाने की मांग की थी। इस पर लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-02 नजीबाबाद के अधिशासी अभियंता ने इस मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव अगली कार्य योजना में शामिल कर प्रस्ताव शासन को भेजने का भरोसा दिलाया था।

    लोक निर्माण विभाग ने ग्राम मंडावली में स्थित दुष्यंत कुमार द्वार से मुअज्जमपुर तक सड़क के चौड़ीकरण को वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में प्रस्तावित किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस सड़क पर चौड़ीकरण का कार्य शुरु नहीं हुआ है।

    पुनः मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री से उक्त सड़क मार्ग का चौड़ीकरण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की है।

    मार्ग चौड़ा होने पर संचालित हो सकती हैं राेडवेज बसें

    ग्राम मंडावली से मुअज्जमपुर नारायण होते हुए यह सड़क सीधे किरतपुर में पहुंचकर दिल्ली-पौड़ी नेशनल हाईवे को जोड़ती है। यदि रोड का चौड़ीकरण होने पर क्षेत्र का विकास होने के साथ ही रोडवेज बसों के संचालित होने की भी प्रबल संभावना होगी।

    इससे एक ओर जहां उत्तर प्रदेश के राजस्व की बढ़ोतरी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय नागरिकों को रोडवेज बसों के संचालन की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे उनकी यात्रा सुगम हो जाएगी।


    सड़क के चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव पिछली कार्य योजना में भेजा गया था। अभी इसके लिए शासन से मंजूरी नहीं मिली है। पूर्व में उच्चाधिकारी इस रोड का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं।

                                                        मोहन चंद्र पांडेय, एसडीओ लोक निर्माण विभाग नजीबाबाद